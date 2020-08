Fotbalistul dorit de Gigi Becali, vindecare miraculoasă! "M-am uns cu lacrimile Maicii Domnului şi am început să merg!"

Alexandru Albu a mărturisit la GSP LIVE că religia l-a ajutat să depășească dificultățile din viața sa.

"Mi se spunea "Șchiopul" în copilărie. Când aveam cinci ani și jumătate, ne jucam la ghena blocului, care avea o intrare ca o poartă de fotbal, și am dat mingea peste un gard. M-am suit pe gard și vecina m-a văzut și a țipat. Copil fiind m-am speriat și am căzut, mi-am rupt piciorul. Am stat un an și ceva cu piciorul rupt. De atunci, am simțit legătura cu credința. Trebuia să mi se pună o tijă, oasele erau în formare, dar fratele meu a auzit de un pom din care curg lacrimi. Era undeva în zona Delfinului, aproape de Arena Națională. Se spunea că sunt lacrimile Maicii Domnului. Fratele meu a mers și a luat lacrimi și mi-a pus pe picior. În maximum o lună, am început să merg. Când m-am dus la control, doctorul a spus că nu mai am nevoie de tijă", a dezvăluit Albu.

După ce a început fotbalul, Albu a ajuns la Unirea Urziceni pe când avea 15 ani. După desființarea echipei lui Dumitru Bucșaru s-a transferat la Concordia Chiajna: "Prin 2015, m-am gândit chiar să mă las. Nu jucam la Chiajna, nu primeam șanse, aveam 22 de ani. Soția mea mi-a zis să mai aștept, să mai am răbdare. Mă gândeam să mă fac bucătar".

Alexandru Albu spune că s-a apropiat din nou de credință în zilele în care se gândea să renunțe la fotbal: "Chiar înainte să încep să joc a venit soacra mea și mi-a zis să citesc Noul Testament. Am citit și mi se pare că a apărut norocul în viața mea. Am simțit că mi s-a schimbat viața, e mai bună față de cum era. M-a ajutat să trec peste multe greutăți, să cred mai mult, să cred că pot face orice. Port mereu în geantă Noul Testament. L-am citit de două ori. Mai citesc din el când sunt supărat, când sunt în cantonament mai stau în pat și citesc. Îl țin mereu în geantă. Merg duminica la biserică împreună cu familia mea".

După ce a debutat la Concordia Chiajna în 2015, Albu a devenit treptat un jucător important. În ianuarie 2020, a fost împrumutat la Clinceni și, după un play-out reușit, este acum dorit de FCSB.