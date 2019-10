Articol publicat in: Societate

Fraudă cu deşeuri în Bucureşti. Firma unui fost senator PSD, acuzată că transportă ilicit deşeuri

Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Firma SUPERCOM, deținută de Ilie Ciuclea, fost senator PSD, este acuzată că transportă ilicit deșeurile colectate din sectorul 2 al Capitalei, și că le aruncă pe câmpurile din județul Ilfov și din județul Călărași, scrie qmagazine.ro. Cazul a ajuns în atenția Gărzii de Mediu. În urma mai multor sesizări primite la redacție de la organizații de mediu și reprezentanții societății civile, reporterii Q Magazine au descoperit un caz flagrant de încălcare a legii în domeniul transportului și gestionării deșeurilor. Mașinile firmei SUPERCOM, care deține contractul de ridicare a gunoiului în sectorul 2 al Bucureștiului, transportă ilicit tone întregi de deșeuri atât la instalații improvizate în satul Sindrilița, comuna Găneasa din Județul Ilfov cât și în satul Ulmeni, comuna Ulmeni, şos Olteniţei nr. 41. Mare parte din acestea ajung pe câmpurile din jurul celor două localități. loading...

