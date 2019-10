Articol publicat in: Sport

FRF a găsit înlocuitor pentru Cosmin Contra. BOMBA ANULUI: cine va fi noul selecţioner al României

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Razvan Burleanu, presedintele FRF, este gata sa-l schimbe pe Cosmin Contra in cazul in care nationala Romaniei va rata calificarea la EURO 2020. Foto: Facebook FRF Cosmin Contra are contract pana la finalul acestui an si a anuntat deja ca va pleca daca nu va califica echipa nationala la Euro 2020. FRF s-a gandit deja la un inlocuitor, iar acesta este Mircea Lucescu. Cosmin Contra, oferte de milioane de euro din Arabia Saudită. Unde va ajunge dacă va rata calificarea la Euro 2020 "E seful nostru din toate timpurile, asa ca orice comentariu e de prisos. Ca ochi, ca profesionalism, ca meserie, ce sa vorbim despre Mircea Lucescu? Oricand poate sa fie o solutie, n-ar fi rau deloc", a declarat Sorin Cartu pentru Pro X. Mircea Lucescu este liber de contract, iar recent s-a aflat in negocieri cu Dinamo Moscova. "IL Luce" a antrenat ultima oara echipa nationala a Turciei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay