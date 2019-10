Articol publicat in: Sport

FRF a anunţat PEDEPSELE pentru incidentele rasiste şi bătaia de la derby-ul FCSB - DINAMO. PEDEPSE DRASTICE pentru AMBELE ECHIPE

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Comisia de Disciplină a FRF le-a a sancţionat pe FCSB şi Dinamo în urma incidentelor produse la derby-ulde sâmbătă, din etapa a 12-a a Ligii 1, disputat pe Arena Naţională. FCSB - Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1). Partida a fost întreruptă zece minute în prima repriză din cauza incidentelor. "În baza art. 82.2. şi 3.a şi c., raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Dinamo cu o penalitate sportivă de 10.000 lei; În baza art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu avertisment şi o penalitate sportivă de 5.000 lei", informează LPF. Bătaie la final! Ultraşii FCSB s-au bătut cu cei ai lui Dinamo pe teren VIDEO Partida dintre FCSB şi Dinamo a fost întreruptă în minutul 33, din cauza unor incidente şi s-a reluat după aproximativ zece minute. La un corner pe care urma să-l execute de pe partea stângă Florinel Coman, fanii dinamovişti au aruncat cu obiecte în teren şi au scandat injurii rasiste şi xenofobe la adresa jucătorului FCSB, respectiv la adresa abitrului Istvan Kovacs. Galeria dinamovistă a scandat: "Ţiganule!" şi "Afară cu ungurii din ţară!". Kovacs a trimis jucătorii la cabine şi meciul a fost oprit circa zece minute. Arbitrul de centru a fost şi el lovit de un obiect venit din peluza dinamovistă. FCSB - DINAMO 1-1 în etapa a 12-a din Liga 1. Evenimente ŞOCANTE pe ARENA NAŢIONALĂ. Meciul a fost SUSPENDAT pentru 10 MINUTE De asemenea, după aproximativ 10 minute de la terminarea partidei, mai mulţi suporteri FCSB şi dinamovişti au intrat pe suprafaţa de joc, între aceştia iscându-se o altercaţie fizică. loading...

