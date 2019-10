FCSB DINAMO (ora 20:30) LIVE VIDEO STREAM ONLINE în etapa a 12-a din Liga 1. Derby-ul marilor ORGOLII

FCSB DINAMO LIVE VIDEO STREAM ONLINE. FCSB DINAMO, meci contând pentru etapa a 12-a din Liga 1, se joacă, sâmbătă, de la ora 20:30, LIVE VIDEO STREAM ONLINE la DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS. FCSB, 14 puncte, şi DINAMO, 13 puncte, ocupă, în ordine, locurile 9 şi, respectiv 10. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, sâmbătă, de la ora 20:30, FCSB DINAMO LIVE VIDEO STREAM ONLINE.