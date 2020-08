Fuego a şocat pe toată lumea. A împodobit bradul în luna august: "Am cântat colinde celebre, în plină caniculă"

"Am filmat zilele acestea edițiile speciale de sărbători de la TVR 2, de la emisiunea mea. Noi mergem pe un principiu bătătorit și eficient, chiar dacă asta șochează pe multă lume. Ne facem treaba din timp, în liniște, pentru a putea creiona ceva de calitate și pentru a avea mai apoi libertatea de a crea alte lucruri. Astfel că am început lucrul pentru sezonul al cincilea încă din luna iunie, când am avut primele filmări. Iar restul s-a făcut acum, în august, când am împodobit și brad și am cântat colinde celebre, în plină caniculă.

După această pandemie nemiloasă, după o vreme incertă și-o viață care și-a schimbat macazul la 180 de grade, cred eu că salvarea este în artă, în arta românească, pe care-o aducem în fața voastră, în fiecare duminică, de la ora 15.00, la TVR 2. Am cântat colinde, în plină caniculă", a declarat Fuego, pentru click.ro.

Sezonul al cincilea “DRAG DE ROMÂNIA MEA!” va debuta în curând la TVR 2. Îmi doresc ca lumea să-nțealagă mai mult și mai... Publicată de Paul Surugiu-Fuego pe Miercuri, 26 august 2020

Fosta iubită a lui Fuego, declaraţii surprinzătoare la 12 ani de la despărţire

Ana Maria Ciaușu și Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, au avut o relație acum 12 ani. Ana Maria Ciauşu, despre care s-a spus că a fost cea mai mare dragoste din viața artistului, a dezvăluit că au fost în pragul căsătoriei, dar că până la urmă s-au despărţit.

Ana Maria Ciauşu şi Fuego au avut o relaţie care a durat din 2003 până în 2007. Cei doi urmau să se căsătorească, iar pe atunci au stabilit și cine urmează să le fie nașa de cununie, nimeni alta decât cântăreața de muzică populară Irina Loghin.

"Mai mult cei din jurul nostru își doreau asta decât ne-am dorit noi. Scopul relației noastre nu a fost căsătoria. Pasul ăsta trebuie să vină firesc și nu dintr-o presiune publică sau pentru a intra în rândul lumii", a spus Ana Maria Ciauşu în cadrul unui interviu pentru Pro TV.