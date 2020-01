Funeraliile generalului Qassem Soleimani s-au transformat într-o tragedie de proporţii. Peste 35 de morţi şi zeci de răniţi VIDEO

Imaginile de la faţa locului sunt absolut şocante, iar bilanţul se schimbă de la un minut la altul. Televiziunea de stat iraniană anunţă că zeci de persoane şi-au pierdut viaţa sau au fost rănite, mulţimea cuprinsă de panică sau furie, nu se ştie exact deocamdată, călcându-se în picioare.

Agenţia turcă Anadolu transmite că 35 de persoane au murit, iar 48 ar fi rănite.

În acelaşi timp, comandantul Gardienilor Revoluţiei, Hossein Salami, a avertizat marţi că Iranul se va răzbuna într-o manieră "dură şi decisivă" pentru uciderea de către Statele Unite a generalului Qassem Soleimani. Într-un discurs rostit marţi la Kerman, în faţa mulţimii venite să-i aducă un ultim omagiu lui Soleimani, şeful Gardienilor Revoluţiei a spus că răspunsul Iranului va fi de o asemenea amploare încât "inamicul îşi va regreta greşeala". "Ne vom răzbuna", a arătat Salami, care a prezis de asemenea că forţele americane vor fi "curând" expulzate din regiunea Orientului Mijlociu

