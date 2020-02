Fuziunea Alstom-Bombardier a creat al doilea producător mondial de trenuri

Grupul canadian Bombardier a decis săptămâna aceasta vânzarea diviziei sale de echipamente feroviare grupului francez Alstom, producătorul trenului de mare viteză TGV, pentru 8,2 miliarde de dolari, dând naștere astfel celui de-al doilea mare producător mondial de trenuri după gigantul chinez China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Tranzacția ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2021, a precizat Bombardier.

Tranzacția dintre Alstom și Bombardier creează un campion european care are mai multe șanse să concureze campanionul chinez absolut CRRC care este lider mondial detașat ca vânzări, listat dual pe bursele din Shanghai și Hong Kong. Deşi CRRC realizează aproape 90% din cifra sa de afaceri în China, în ultimii ani a intrat puternic pe piețe occidentale, inclusiv pe cea americană, livrând garnituri în Boston, Philadelphia, Chicago sau Los Angeles. În Europa, chinezii au reușit să intre puternic prin achiziția anul trecut a companiei feroviare germane, Vossloh.

Asocierea Alstom-Bombardier va putea acoperi circa 50% din necesarul de garnituri electrice pentru pasageri, spun analiștii, cererea pentru acestea urmând să crească în următorii cinci-zece ani în contextul efortului UE de a reduce emisiile produse de autovehiculele cu combustibil convențional.

La nivel global, Bombardier Transport are aproximativ 36.000 de angajaţi, iar în 2019 a avut o cifră de afaceri de 8,3 miliarde de dolari americani (7,7 miliarde de euro la cursul actual de schimb). Alstom a încheiat ultimul exerciţiu financiar (2018 – 2019) cu o cifră de afaceri globală de 8,1 miliarde de euro.

Alstom este la a doua încercare de a contracara avansul puternic al CRRC pe piețele occidentale, după ce fix anul trecut Comisia Europeană (CE) bloca fuziunea Alstom şi Siemens pe motiv că operaţiunea ar fi dat naştere unui grup cu o poziţie mult prea dominantă în Europa, în special pe piaţa echipamentelor de semnalizare feroviară şi a trenurilor de mare viteză.

Ce implicare au aceste companii în România

În România, Alstom este furnizor de trenuri și servicii de mentenanță pentru Metrorex, fiind implicată, printre altele, și în proiectul reabilitării tronsonului feroviar Simeria-Sighișoara, parte din Coridorul IV Pan-European, care leagă Germania de Turcia, cu trecere prin Cehia, Austria, Ungaria, România și Bulgaria, desemnat de UE drept una dintre cele mai importante rute de transport pe calea ferată. Iar canadienii de la Bombardier au la Cluj-Napoca un centru de servicii cu 687 de angajați și afaceri de 88,8 milioane de lei (date pentru 2018).

Chinezii caută să intre și ei în România. CRRC Qingdao Sifang Co, subsidiară a CRRC, a participat și în România la licitația lansată în decembrie 2018 de PMB pentru achiziționarea a 100 de tramvaie electrice. S-au înscris doi competitori – turcii de la Durmazlar Makine San. Ve Tic.AS și Asocierea româno-chineză dintre Astra Vagoane Călători și CRRC Qingdao Sifang Co. LTD. În urma controverselor, rezultatul a fost contestat și licitația suspendată. Pe 12 ianuarie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, declara că licitația pentru cele 100 de tramvaie noi pentru București este încă în desfășurare.

Reamintim că în materie de trenuri de mare viteză, chinezii dețin și aici recordul mondial, având deja gata un prototip de maglev 2 (tren cu levitație magnetică), care poate ajunge la 600 de km la oră, depășind Japonia, Coreea de Sud. Maglev 2 este produs tot de CCRC Qingdao Sifang.