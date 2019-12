Ministrul de Interne: Au fost desecretizate 248 din cele 250 de ore de pe staţiile jandarmilor la protestul din 10 august

“S-au desecretizat convorbirile, iar din 250 de ore, luni trimitem la DIICOT 248 de ore. Două ore încă nu putem oficial să le înaintăm fiindcă în cele două ore mai sunt detalii care ţin de organizarea altor instituţii, de amplasarea unor obiective, număr de forţe, care nu pot fi încă desecretizate, dar încerc săptămâna viitoare şi cele două ore să le desecretizăm”, a afirmat Marcel Vela, ministrul de Interne, citat de News.ro.

Ministrul de Interne Marcel Vela declară că desecretizarea discuțiilor din 10 august nu îi absolvă pe jandarmii vinovați de faptele comise în noaptea protestului.

”Simpla desecretizare a discuțiilor din noaptea protestului din 10 august nu îi absolvă de vină pe cei responsabili pentru ce s-a întâmplat. Nu ne-au făcut vreo favoare desecretizând orele respective. După ce procurorii vor finaliza rechizitoriul și acesta va fi făcut public jandarmii vinovați pentru 10 august vor plăti cu funcția”, a declarat Marcel Vela pentru G4Media.ro.

Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat joi că persoanele care tergiversează desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi la evenimentele din data de 10 august 2018 îşi riscă propria carieră.

Marcel Vela a amintit că raportul privind evenimentele din 10 august a fost desecretizat în totalitate şi pus la dispoziţia procurorilor.

"Am făcut un pas în plus pentru clarificarea evenimentelor de la 10 august şi am dispus şi luarea măsurilor pentru desecretizarea convorbirilor purtate de jandarmi prin intermediul staţiilor de emisie-recepţie în cele două zile - 10 şi 11 august", a arătat ministrul.

El a precizat că, după desecretizare, aceste convorbiri vor putea fi puse la dispoziţia procurorilor şi vor contribui major la lămurirea situaţiei.

"Se va putea stabili concret cine şi ce ordine a dat şi cum au fost puse acestea în aplicare. Pe scurt, se va stabili dacă au fost comise abuzuri împotriva protestatarilor şi cine a comis aceste abuzuri. Mă aşteptam ca aceste convorbiri să fie deja la dosar, dar unii au impresia că se pot juca. Nu mă joc şi nu accept să tergiversăm cu nicio secundă lămurirea situaţiei din 10 august. Cine îşi permite să tergiverseze îşi riscă propria carieră", a mai spus Vela.