Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, dezvăluie ce s-a întâmplat cu suma de 30.000 de dolari VIDEO

"Este un copil deştept şi frumos, exact aşa cum am vazut-o în prioada de potrivire, este bine. Noi suntem în permenenţă în legătură cu autorităţile, cu oamenii de specialitate care ne ajută ca ea să facă tranziţia cât mai uşor, adaptarea.

Sprijinul oamenilor de specialitate a fost foarte mic, e un copil deştept şi frumos şi simte. Da, ei s-au mai jucat în perioada de potrivire, este un copil vesel, în regula. Mi-a povestit despre cum s-au pregătit soţii Şărămăt, ei credeau că o să vina un executor judecătoresc uitând că încalcă legea ÎN REPETATE RÂNDURI, NERESPECTAREA HOT JUDECATPRESTI CARE INCETA PLASAMENTUL. Am descoperit ca lucriile sunt mai grave. Am cerut fisa medicala la doctorul de familie, era asigurata deja de asiguratoul meu, are acelasi nivel de asigurare ca si copii mei, aveam 30 de zile sa facem asta din momentul in care s a dat hotararea judecatoreasca , altfel ramanea fara asigurare timp de un an de zile.

Ne-am uitat in fisa medicala, am gasit 3 bilete de externare de la spital, giardia, malnutritie moderata, foarte alarmant pentru cineva in plasament, pneumonie si inca cateva pe care nu mi le amintesc, ne am pus problema ca acest lucru este tratament rau aplicat minorului, lasand la o parte abuzul emotional ca ii luam organele. Sorina ne a povestit ca a fost antrenata ce raspunsuri sa dea la executorul judecatoresc. Noi am facut demersuri in fiecare zi la toate autoritatile incepand de jos pana cat de sus am putut, toti au raspuns, singurul a fost avocatul poporului care acum s a sesizat repede.

Pana la urma am facut plangere penala, am fost parte civila la adoptie si protectia copilului , plangere impotriva familiei Saramat pentru ca a fost asistent maternal, nu mai era, nu mai avea contract de munca, copilul daca nu as fi fost adoptator, el trebuie dus la stat nu conta afectiunea si iubirea dintre familie si copil, nu mai avea forma de protectie. Cine este de vina ca s a ajuns aici? Lucrurile au inceput cu mult timp in urma, au semnat de doua ori ca nu vor copilul, au semnat dreptul la prioritate, puteau sa se razgandeasca in 30 de zile, puteau sa ceara atestat de familie adoptatoare si sa ceara copilul, din 2013 pana cand am venit in 2018.

Pe ce s-au cei 30 de mii de dolari

In partea romana nu exista cheltuiala, toata este gratuita pentru familie, in schimb in SUA in orice tara straina, o familie de cetateni romani, doar romani poata sa vina sa adopte prin agentie autorizata de autoritatea nationala de adoptie si care face toate controlalele, face cursuri de parinti, este o diferenta sa fi parinte de copil biologic si sa ai un copil adoptat care a pierdut familia, a avut sistem de leagan, a ajuns la asistenti maternali, sunt diferite, credem ca avem suflet si intelgem, dar 6 luni de cursuri ne au deschis orizonuturi pe care nu le banuiam, astea sunt pe bani.

Tot pe bani, monitorizare de acum inainte de la autoritati, monitorizeaza tot pe propietatea mea, daca eu am spu ca o sa pun parchet 3 luni mai tarziu ma intreaba de ce n am pus, oamenii sunt foarte atenti la detalii, grijulii sa-i fie copilului bine.

Despre presupusul trafic de organe

M-am saturat sa vad asta, cand am avut perioada de potrivire, familia Saramat a facut plangere la DIICOT pentru trafic de minori, de organe, mai multe fapte, scriau ca fetita noastra e vizibil bolnava, au diagnosticat ei, precis ii trebuie organe ca nu inteleg cum o familie cu doi copii vor un copil de etnie roma, au zis sa atace, la dosarul de adoptie existau analizele intregii familii, cand eram in Romania am mers la doctor am luat trimitere si s a demonstrat ca este sanatos. Am depus la dosar si la DIICOT.

Dupa care lucrurile s au terminat, s a incheiat, deja au ordananta de NUP. Am fost la DIICOT, am spus ca noi suntem cei pentru care s a depus plangere, suntem aici, vrem sa vorbim sa vedem ce se intampla. Anchetele din acea plangere s au terminat, ultima acum o saptamana jumatate.

Au facut plangere sperand ca civilul procesul de adoptie va fi oprit dar pe minori este urgenta si ea nu este oprita de penal daca reuseau sa gasesca ceva in neregula puteau sa atace adoptia dar nu s-a gasit. Am luat decizia sa adoptam acum multi ani, fata noastra a jucat intr-o piesa si era copil de la ofelinat. Fetita noastra fiind singura la parinti atunci ne-a pus sa merem la orfelinat sa luam o sora, a atins o coarda sensibila in sufletul sotziei care are mama adoptata si matusa adoptata. Ne am dat seama ca suntem romani si Romania are 57 de mii de copii in orfelinate. Am inceput sa facem pasi mici. Ne-am dat seama ca avem resurse emotionale, financiare sa jutam un copil din tara noastra. Am dat dosarul si a fost aprobat, am cerut sa vedem lista copiilor greu adoptabili, dar ni s a spus ca noi nu avem voie, doar cei din tara. Ni s a spus ca puteam vedea 4 sau 5 copii, am stabilit ca avem copii nostri si vom lua pe primul oferit. Am auzit pe multi spunand sa nu luam de etnie, cand a venit dosarul ei ne am bucurat ca avea sansa sa vina la New York unde nu conteaza culoarea".