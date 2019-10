Articol publicat in: Life

Gabriela Cristea, revenire spectaculoasă în TV. Va prezenta o emisiune de tip "Big Brother"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi, va reveni, începând din 21 octombrie, pe micile ecrane, la cârma emisiunii Like a star!, de la Antena Stars. GABRIELA CRISTEA revine pe micul ecran. Aceasta le propune telespectatorilor un experiment social media, în care 12 concurenţi (6 fete şi 6 băieţi), ce vor locui împreună în toată această perioadă, vor avea drept scop atragerea unui număr cât mai mare de urmăritori pe o platformă social media. "Mă bucur tare mult că mă întorc în televiziune şi, mai ales, mă bucur că o fac într-un proiect în care cred mult. Cred că suntem cu toţii de acord că platformele social media au devenit parte din viaţa noastră. Trebuie să recunosc că viaţa ni s-a schimbat foarte mult de când am devenit părinţi pentru a doua oară, însă mă simt pregătită 100% să revin pe piaţa media. Am toată susţinerea soţului meu, ceea ce este cel mai important pentru mine în acest moment. Consider că experienţa mea în televiziune mă va ajuta atât pe mine, să mediez conflictele sau situaţiile confuze care ar putea apărea în casă, cât şi pe ei, pentru că sunt hotărâtă să le pun la dispoziţie toate sfaturile mele pentru a-i ajuta pe cei 12 concurenţi să se afirme! Va fi un experiment social interesant, pe care abia aştept să îl descoperim împreună, căci vă dau întâlnire zilnic!", a declarat gazda emisiunii, Gabriela Cristea. Zilnic, în casa Like a star!, cei 12 concurenţi vor trebui să pregătească un moment video care să îi pună cât mai bine în valoare, prin orice mijloace artistice, creative şi originale, în faţa camerei de filmat, şi prin intermediul căruia să îşi atingă scopul: să atragă simpatia publicului şi, implicit, un număr cât mai mare de urmăritori pe conturile personale de Instagram. La sfârşitul fiecărei săptămâni, în cadrul ediţiei de gală, difuzată sâmbăta, de la 18:45 la 20:45, se va nominaliza un star al săptămânii, bazat pe votul celor din casă. Star-ul săptămânii primeşte o stea şi dreptul de a stabili regulile în casă timp de o săptămână. La fiecare eliminare sau abandon, un nou concurent va avea ocazia să intre în casă, astfel că în toată perioada difuzării castingul rămâne deschis. loading...

