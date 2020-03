Gabriela Firea a delegat o serie de atribuţii viceprimarului Aurelian Bădulescu

Potrivit PMB, având în vedere faptul că, în aceasta perioadă, reprezentanţii Primăriei Capitalei trebuie să participe simultan la mai multe comandamente de urgenţă sau şedinţe operative şi pentru că, potrivit legislaţiei în vigoare, decidenţii trebuie să aibă calitatea oficială să ia anumite hotărâri în timp scurt, primarul general, Gabriela Firea, a delegat o serie de sarcini viceprimarului Aurelian Bădulescu, astfel încât toate măsurile să poata fi luate în timp real, legal şi eficient.



"Nu cred că este momentul să facem acuzaţii nefondate, să interpretăm informaţii auzite fără să verificăm sau să tragem concluzii greşite! Aşa cum s-a putut constata, de la declanşarea acestei crize sanitare am fost prezentă în fiecare zi la serviciu şi în spaţiul public, astfel încât să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ieşi din această situaţie! Nu fug şi nu am fugit niciodată de responsabilităţi, am semnat acest document de delegare, astfel încât şi viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, să poată lua decizii oficiale rapid, în timp real. Astfel, având în vedere multitudinea de probleme de rezolvat, ne completăm şi putem participa amândoi, prin rotaţie, la şedinţele Comitetului municipal pentru situaţii speciale de urgenţă, la comandamentele de la spitale sau direcţii sociale, la preluarea persoanelor în carantină etc. Resping ferm aceste acuzaţii şi consider că nu este momentul speculaţiilor şi atacurilor fără sens", a precizat Gabriela Firea.