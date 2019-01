Gabriela Firea ameninţă cu rezilierea contractului cu APA Nova. Edilul a trimis SCRISORI preşedintelui Iohannis şi SRI

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, joi în şedinţa CGMB, că a dat o dispoziţie ca reprezentanţii Corpului de Control al primarului general să verifice situaţia de la Apa Nova. Mai mult, Gabriela Firea a făcut un apel către instituțiile statului să verifice sursa poluare cu amoniu de pe râul Arges care a dus la suplimentarea cantitatii de clor folosită în apa din capitală.

Într-o intervenţie telefonică la România TV, Gabriela Firea a anunţat că i-a scris președintelui Klaus Iohannis și a sesizat și SRI pe tema scandalului privind apa de la robinetele bucureştenilor.

"În acest moment există două informații contradictorii, una de la operatorul apă şi canal Apa Nova care are contract din anul 2000 până în anul 2025 cu Primăria Capitalei, care spune că s-au preluat corect probe și că apa în Bucureşti este potabilă și că s-a introdus o cantitate legal admisă de clor doar pentru a preveni anumite îmbolnăviri legate de poluarea de pe Râul Argeş, şi informațiile de la DSP care au fost transmise public, care au fost transmise public şi printr-un comunicat al Ministerului Sănătăţii, care ieri spuneau că apa poate să fie periculoasă, iar astăzi din partea Ministerului Sănătății s-a spus că apa este potabilă. Ori e periculoasă, ori e potabilă? Am dispus o anchetă a Corpului de control al Primarului general. Am solocitat un raport din partea AMRSP, iar astăzi am scris către președintele țării, care este preşedintele CSAT, o scrisoare, de asemenea m-am adresat SRI care cu siguranţă în perioada imediat următoare va face lumină în acest caz. Există o suspiciune cum de există exact în Bucureşti doar în sectoarele 5 și 6 aceste probleme cu apa", a declarat Gabriela Firea la România TV.

Firea ameninţă cu rezilierea contractului cu APA Nova dacă se dovedeşte că analizele lor au fost eronate.

"Dacă raport SRI, raportul CSAT vor confirma faptul că analizele APA NOVA au fost eronate cu siguranţă voi solicita rezilierea contractului cu APA NOVA. NU pot să-l demit pentru că nu conduc această entitate. (...) Dacă DSP nu a prelevat corect toate probele şi se dovedeşte că au fost informaţii false sau pe jumătate adevărate, cu siguranţă că este normal ca Guvernul să ia măsuri împotriva acelor demnitari sau funcţionari care au răspândit informaţii false sau neclare care au indus panica în rândul populaţiei din Bucureşti", a mai precizat Firea, la România TV.