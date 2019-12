Gabriela Fireaa anunţat ce decizie a luat privind candidatura sa la şefia PSD

Gabriela Firea, edilul Capitalei, susține că ea nu va candida la șefia PSD, la Congresul din februarie. Firea a explicat că va candida doar în momentul în care se va simți pregătită.

"Sunt foarte ponderată când vine vorba de funcții și tot timpul spun că dacă va fi să fie la un moment dat, aceste funcții vor veni. Chiar nu vreau să fac acest lucru, simt că nu sunt în acel moment în care să-mi asum o astfel de funcție. Eu cred că pot să ajut PSD din alte poziții. Vreau să lupt pentru Primăria Capitalei, vreau să lupt pentru bucureșteni. Cum se zice, dacă la un moment dat se va coace, atunci voi lua în considerare și această variantă. (...) Nu candidez pentru șefia partidului, dar pentru o altă poziție voi discuta cu colegii mei.", a spus Gabriela Firea, la România TV.

Cum vede Gabriela Firea noul PSD

"Mi-aș dori foarte mult să ne intoacrcem la acea idee de acum câțiva ani prin care județele să propună organizațiile, un guvern politic trebuie să aibă reprezentanți ai celor din județe. Nu de fiecare dată când trimiți un unic CV e și cel mai bun. Aș vrea să se reunească stânga și centru stânga în jurul nostru și nu în jurul altor formațiuni pentru că noi am dat cei mai buni miniștri și prim miniștri și să aducem în față oameni de valoare pe care îi avem dar de cele mai multe ori îi ținem ascunși. Mulți oameni respectați au un soi de timiditate, jenă de ridicol și nu ies în față sau nu sunt lăsăți. Și este de datoria noatră să trimtiem spre centru cei mai valoroși oameni din țară. Dar să nu le mai spunem baroni că nu mai sunt baronii care au fost. oameni de 40-50 de ani care conduc organizațiile nu pot fi numiți baroni cum erau pe timpuri. Oricum ați văzut că la toate partidele politice mă așteptăm pe noul val al oamenilor noi să avem în instituții tot unul și unul cu socala, educație, care să scaota în evidență erudiție. sunt din nou foarte multe propruneri inadcvate, au făcut școală la fără frecvena și foarte multe cadouri politice. Din punctul meu de vedere orice alianța cu formațiuni sau entități politice care au mesaj, gândire structura și proiecte de stânga și centru stânga ar fi nemaipomenit. dar ele trebuie să fie analizate de noi pt că sunt încă multe suflete rănite în urmă unor declarații. sunt oameni care nu iartă atât de simplu anumite critici nejustificate la adersa noastră și trebuie luate aceste decizii cu mare grijă și să fim împăcăți cu aceste opțiuni. Sunt colegi care spun sa fim din nou împreună pentru ca și pro România și o parte din colegii dela ALDE fiind împreună la guvernare am gândit la fel și avem încă multe de realizat împreună", a mai spus Gabriela Firea în cadrul interviului de la România TV.

Firea, prima reacţie la mesajul lui Dragnea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că a citit mesajul transmis de Liviu Dragnea, din spatele gratiilor, de Ziua Națională și consideră că acesta are acum mai mult timp de gândire decât în perioada în care era lider PSD.

"Nimănui nu-i este ușor să fie în situația în care este dumnealui. Probabil că acum are mai mult timp să se gândească, are momente de reflexiune. Acum, probabil anumite lucruri le regretă, are timp mai mult să se gândescă.", a spus Gabriela Firea, la România TV.