Gabriela Firea, atac dur la adresa lui Liviu Dragnea: "Nu este rege, îmi pare rău pentru el"

"O să aveți mâine proiectul de buget în Guvern, prezentat, discutat, aprobat, trimis la Parlament. După aceea ține de Parlament cât de repede se va adopta acest buget", a spus Teodorovici.

În replică, Firea a explicat că a venit să discute, nu să cerșească ceva de la Guvern.

"Nu pot să cred că a făcut această afirmație ministrul de Finanțe. Nu pot să cred că ne-a invitat doar să bem un ceai la Ministerul de Finanțe, la ora 9 dimineața. (...) După 4 ore de discuții la AMR, nu am fost contrazisă când am explicat că se taie din bugetul Capitalei. Cu cifrele pe masă nu am fost contrazisă pentru că era foarte simplu să comparăm cifrele aduse de mine cu cele de pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Este o încălcare a Constituției României avem articolul 62, care spune că bugetul țării este redactat de către Guvern și adoptat în Parlament de către aleșii cetățenilor. Bugetul țării nu este făcut din pix de un lider politic. Nu asta înseamnă bugetul României!

Nu înțeleg de ce acceptăm cu toții faptul că un lider politic, cu pixul în mână, decide soarta românilor și a bucureștenilor. Este o ilegalitate ca un lider politic să decidă bugetul țării. Bugetul nu se împarte pe simpatii sau pe ochi dulci. Bugetul de stat este al tuturor românilor. (...) Noi nu cerșim la Guvern, noi nu cerem ceva ce nu ni se cuvine. Noi cerem sume colectate pe teritoriul Bucureștiului, banii munciți de bucureșteni, bani care trebuie folosiți în beneficiul lor. Guvernul nu ne-a dat niciodată ceva

Este păcat că a făcut această declarație. Îl respect pe domnul Teodorovici, dar nu cred că ne-a chemat doar să bem un ceai la Ministerul de Finanțe.

Bugetul este al României, nu este al domnului Dragnea. Nu este regele României și stăpânul bugetului. Îmi pare rău pentru el, dar asta este realitatea.", a declarat Gabriela Firea.

Nemulțumită că banii alocați pentru Capitală nu sunt suficienți, Firea îl invită pe Dragnea să facă referendum.

"Nu cred că domnia sa va mai prinde în funcție acele modificări drastice legislative. În primul rând ar trebui să modifice Constituția și îl invit să facem un referendum în București să decidă bucureștenii cum trebuie să se cheltuile banii. Bugetul țării se împarte conform legii, nu stăm niște domni la masă ca și cum am fi la film. Le-am spus și ieri, este ca și cum aș veni eu cu șase primari de municipii, facem presiuni aspra voastră. Ni se aruncă acest praf în ochi, inclusiv de unii analiști foarte buni prieteni cu domnul Dragnea.

Asta e bătaie de joc! Domnul Dragnea le flutură bucureștenilor că o să aibă 30 de blocuri reabilitate. Vom ataca pe toate căile legale, și în justiție. Vom uza de toate căile interne și internaționale", a mai declarat Gabriela Firea.