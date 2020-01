Gabriela Firea, atac dur la guvernul Orban: "Dacă n-au găsit gaura metaforică din contabilitate, atunci o fac ei. Să lase ceva în urmă"

"Asta da veste rea pentru români! Unde s-au dus toate promisiunile desarte? Unde sunt autostrazile, spitalele, scolile construite? Nu sunt bani pentru nimic, in guvernarea PNL! Nici pentru alocatii marite, nici pentru majorarea punctului de pensie, nici pentru investitii. Se imprumuta zilnic Finantele. Daca nu au gasit "gaura metaforica in contabilitate", atunci o fac ei. Sa lase ceva in urma cand vor pleca!", a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

"Avem, insa, bani, multi, multi, pentru alegeri: anticipate, doua-trei-sapte tururi! Cat mai multe si mai dese, cu atat mai bine, cred ei. Din dorinta de a se razbuna pe noi, sfarsesc prin a se razbuna pe popor si chiar pe proprii lor colegi!

Toate aceste cheltuieli anuntate sunt bani luati de la romani si aruncati pe ambitii politice si trufii de moment. Tineti minte aceste cuvinte : "inainte sa apuci pe calea razbunarii, sapa doua morminte". Stia Confucius ce stia! Se aplica perfect acum!", a adăugat.