Gabriela Firea cere din nou Guvernului trecerea Centurii Capitalei la PMB

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, într-o conferință de presă la sediul primăriei, că Centura Bucureștiului este "o fata morgana". Firea a anunţat că prima ședință de Consiliu General va supune dezbaterii și aprobării o solicitare către Guvernul Ludovic Orban pentru "transferul centurii ocolitoare de la CNAIR la municipalitate".

"De cateva zile a inceput cea mai aglomerata perioada a anului: luna sarbatorilor de iarna. Am convocat Comandamentul pentru Trafic la Primaria Capitalei pentru a verifica măsurile luate deja pentru fluidizarea circulației, precum și pentru a preveni blocajele si a reduce aglomerația.

In Bucuresti circula zilnic aproximativ 1,6 milioane de autovehicule, la care se adauga alte sute de mii de masini din alte judete. In perioada Sarbatorilor traficul in Capitala creste cu 20-25 %, deoarece, pe langa bucurestenii si institutiile care se pregatesc pentru finalul de an, in Bucuresti vin oameni din toata tara, in cautarea cadourilor potrivite de Craciun, dar si pentru rezolvarea problemelor administrative.

Traficul din Capitala este afectat puternic de lipsa unei Centuri moderne, care ar reduce vizibil aglomerația, insa Centura nu se afla in administrarea Primariei Capitalei, ci in cea a CNAIR si constat cu tristețe că nu s-a înregistrat niciun progres în ultimii ani.

Pentru rezolvarea odata pentru totdeauna a blocajelor generate de afluxul din afara orasului, voi solicita Guvernului, din nou, trecerea Centurii orasului la PMB", a anunţat Gabriela Firea, pe Facebook.