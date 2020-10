Gabriela Firea continuă seria atacurilor dure la PNL şi Nicuşor Dan: Plicuşor e primar ales din butoane. Promite lapte şi miere!

"Obraz gros si sfidare fatā de români! Prefectul Capitalei aflat “la cumparaturi”, cand Bucurestiul intra in scenariul rosu a fost aseara tarziu avansat de premier. Va lucra la Secretariatul General. În miezul problemelor! Fiind mai mereu in concediu, libere, recuperari, “punti” si abulic in zilele “cu prezenta fizica” la birou, trebuia recuperat pe un post cald si bine platit. Doar e de la PNL. Doar e prieten cu premierul. Ce conteaza incompetenta crasa?

Doamna Anisie e tot ministrul EDUCATIEI!!! Tot profi, tot smart, tot cu solutii pentru elevi. Si tot pe lista PNL de la Senat! Gata sā impunā, prin lege, TV-ul FARA CURENT ELECTRIC! Nicio tresarire! E lumea rea! N-a gresit cu nimic!

Si da, Plicusor e tot primar ales din butoane. Si tot promite lapte si miere. Cu trei amendamente anuntate raspicat :

1. “Va fi o iarna grea”. Promisiunea era ferma : apa calda si caldura imediat, pentru ca il “sustine” cu bani si alte resurse guvernul PNL.

2. “Vom face testare in Bucuresti”. E inceputa din martie dar el nu era pe faza.

Si DSP-ului i s-au oferit sediu si personal medical de ajutor, dar a refuzat. Acolo e încā sefā fina doamnei Anisie. Mândrā si ea de ispravile ei : sā suni zile in sir la DSP si sa nu te bage nimeni in seama, e un record, la 9 luni de la debutul pandemiei. Negativ, dar tot record!

3. “Bugetul e o prioritate”. Unde e premierul PNL? Nu garanta el in campanie ca toti banii taiati de la Capitala in mandatul lui, din razbunare politica fata de mine, se intorc cu varf si indesat, daca vine Plicusor? Uite, e pe vine! Unde-s banii? Asa-i ca e mai greu cu faptele, decat cu vorbele?

Minciuna are picioare din ce in ce mai scurte. Lungi sunt doar zilele in care vom tot astepta sa se intample ce

s-a promis perfid si ticalos in campanie.

#IncompetentaDeDreapta

#LipsaDeRespect", a declarat Gabriela Firea.