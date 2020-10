Gabriela Firea, declaraţii de ultimă oră în scandalul momentului: "S-a furat masiv în Bucureşti. Mergem în justiţie"

În unele secţii de vot, după închiderea urnelor, atunci când a început numărătoarea voturilor, se treceau anumite cifre în procesele verbale şi se transmiteau altele către Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, sunt multe procese verbale modificate cu carioca, iar în unele secţii de votare s-au descoperit multe bultine de vot lipsă, a dezvăluit Gabriela Firea.

Declaraţii live Firea:

-Noi am verificat toate copiile proceselor verbale de la toate sectoarele şi am găsit o serie de neconcordanţe şi chiar falsuri, de aceea avocaţii noştri au scris deja o sesizare penală care vizează săvârşirea de infracţiuni electorale. Vă dau câteva exemple. Am în faţa mea procese verbale care nu corespund, sunt 200 de voturi în plus pentru Nicuşor Dan.

-Proces verbal al delegatului nostru, care spune că deşi în acea secţie a luat doar 2 voturi Nicuşor Dan, pe site-ul AEP apar 132 de voturi.

-Aici sunt toate semnăturile. Dacă cei de la BEC nu ne dau dreptate, mergem în justiţie, nu avem ce să facem. Românii vor afla ce s-a întâmplat în seara alegerilor.

-Avem declaraţia în scris a unui delegat de-al nostru care spune foarte clar că cifrele din procesul verbal le-au fost dictate de către preşedinte, care le avea notate pe un carneţel cu creionul. Preşedintele a trecut alte cifre, Întâi au fost trecute cu pixul şi apoi modificate cu carioca.

-Pe alte procese verbale, s-au luat semnăturile reale şi apoi modificate din pix. Sunt voturi furate.

-Într-o secţie în care au aş fi pierdut cu 11 voturi, lipsesc 19 buletine. De aceea le-au făcut pierdute ca să arate că atâtea au fost.

-Într-o altă secţie, unde am pierdut 2-3 voturi, lipsesc 22 de buletine. Oare unde sunt?

-S-a întâmplat ce v-am spus şi aseară. În momentul în care la ora 21 un alt post de televiziune a anunţat exit-poll-un AVANGARDE, o parte din reprezentanţii noştri au plecat, alţii au fost goniţi, intimidaţi. Pe o masă se aşază toate buletinele şi se începe numărătoarea. Una se trecea în procesul verbal, alta se comunica la AEP. Dincolo de aceste fapte grave, iată că apar şi alte dovezi că alegerile în Bucureşti au fost viciate. Eu ştiu să şi câştig cu modestie, ştiu să şi pierd cu demnitate. Eu mi-am strâns lucrurile de la Primărie, dar cred că, din respect pentru democraţie, trebuie să ştim ce s-a întâmplat. După părerea mea, s-a furat masiv în Bucureşti.

-Eu nu renunţ la nimic, dar eu singură împotriva tuturor în campanie. Nu mă simt abandonată şi de către partidul meu, în niciun caz. Mă refer doar la campanie.

-Dacă Guvernul era format din membrii PSD, dumneavoastră vă imaginaţi că era plină Piaţa Victoriei acum? Acum e cu totul altceva, cei care au venit să ne dea lecţii acum sunt cauţionaţi, sunt iertaţi.

-Cetăţenii României au de pierdut. Ei nu mai ştiu nimic.

Chirieac: "Politic, mai încercaţi ceva? Faptul că faceţi o plângere penală nu va avea niciun fel de importanţă. Lucrurile se vor închide imediat. Întrebarea e strict politic intenţionaţi să abordaţi chestiunea în Parlamentul României?".

Firea: "Din punctul meu de vedere, eu îmi doresc să continuăm demersurile. Nu e vorba de apărarea funcţiilor noastre. Sunt un om mai mult decât rezonabil şi decent, dar din respect pentru toţi românii vrem să continuăm aceste demersuri. Vreau să cred că toţi cei din partid vor proceda la fel. Am spus că nu contează persoanele, e dincolo de candidaţi.

Eu merg până la capăt şi cred că şi colegii mei vor face la fel. Nu pentru funcţiile noastre, nu pentru formaţiunea politică, ci din respect pentru democraţie. Eu am spus acest lucru şi astăzi şi cred că punctul meu de vedere întruneşte opiniile celorlalţi colegi. Nu avem motive să ne oprim. A fost o operaţiune la nivelul întregii Capitalei".

Chirieac: "Spuneţi că în prejma secţiilor de votare existau maşini în care erau băgaţi saci cu voturi?".

Firea: "Acest lucru au spus mai mulţi oameni. Ulterior acestor întâmplări, lumea începe să vorbească. A fost un fenomen la nivelul întregii Capitale. Pe lângă asta, v-am spus că au fost dictate cifre de pe procesele verbale, au fost schimbate cifre cu carioca".