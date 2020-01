Gabriela Firea dezminte ştirea că a tăiat stimulentele pentru persoanele cu dizabilităţi. "Informaţii false, sumele sunt în buget"

"Asigur copiii si adultii cu dizabilitati din Bucuresti, care primesc stimulent financiar de 1 000, respectiv 500 lei lunar de la Primaria Capitalei, prin DGASMB, ca sumele necesare sunt cuprinse in Proiectul de Buget pe anul 2020, in ciuda informatiilor false raspandite, ca le-as fi anulat. Este un proiect pe care eu l-am initiat in urma cu doi ani si, in ciuda restrictiilor financiare, facem eforturi sa continuam aceste plati pe care le consideram absolut necesare.

Iata cateva informatii utile :

Copii cu dizabilitati : 5.569 beneficiari unici

Persoane adulte cu dizabilitati : 51.710 beneficiari unici

Buget Ianuarie 2020 pt cele doua categorii:

1,9 milioane euro/copii

5,5 milioane euro/ adulti

Buget total pt Ianuarie 7,4 milioane euro - plătim in întregime pana la sfârșitul lunii.

Buget 2020

Copii : 22,8 milioane euro

Adulti : 66 milioane euro

Total: 88,8 milioane euro", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.