Gabriela Firea, în vizită la şantierul de locuinţe sociale din Ghencea

"Criza locuintelor sociale este o problema pe care am gasit-o la Primaria Capitalei din prima zi de mandat! In fiecare an, lista solicitantilor creste, acum fiind inscrise 4 mii de cereri la Primaria Capitalei. Impreuna cu cele aflate la primariile de sector inseamna aproximativ 20 de mii bucuresteni care asteapta de ani de zile sa aiba o casa. Situatia nu mai putea continua asa, de aceea am decis ca, pentru prima data in ultimele decenii, Primaria Capitalei, prin Compania Municipală Imobiliară S.A. si Trustul de Cladiri Metropolitane sa construiasca locuinte sociale!", spune Gabriela Firea.

Complexul va avea 600 de locuinte, dar si spatii verzi, locuri de parcare si alte servicii comunitare, situat in prelungirea cartierului Ghencea.

"Am venit astăzi să văd care este stadiul lucrărilor la un complex de locuinţe sociale, pe care l-am început în vara anului trecut, aici în cartierul Prelungirea Ghencea. Vor fi 600 de unităţi locative în opt blocuri, unul de 11 etaje şi şapte de câte 5 etaje. Se lucrează deja la blocul de 11 etaje.

Am început să construim locuinţe sociale pentru că avem la Primăria Capitalei solicitări, cereri depuse de aproape patru mii de familii. De asemenea, şi la sectoare sunt depuse foarte multe cereri de locuinţe sociale, totalizând 20 de mii de cereri. În acest moment sunt 400 de dosare care au trecut deja prin comisia specială de la Primăria Capitalei. Aceste familii sunt pe lista urgentă de aşteptare, pentru că ar fi trebuit să primească de mult timp o locuinţă socială în Capitală, dar fondul locativ este foarte restrâns, nu avem de unde să oferim aceste locuinţe sociale", a spus Gabriela Firea.