Gabriela Firea, revoltată de cazul Sorinei: "Cruzime! Dezumanizare! Tristeţe! O ştire care ar trebui să dea fiori oricărui om"

Gabriela Firea şi-a exprimat consternarea într-o postare pe Facebook şi cere luarea urgentă de măsuri pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi.

"O stire care ar trebui sa dea fiori oricarui om, nu doar parinte! Sa smulgi cu autoritatile statului un copil de 8 ani de langa persoana care o creste de la 1 an este crima!

Singura veste buna din aceasta stire este ca doua familii vor sa adopte un copil orfan sau abandonat. Una din Romania, alta din SUA! Dar cu ce pret? Cu riscul de a traumatiza acest copil disputat pentru toata existenta sa!

Citeşte şi Imagini cu un puternic impact emoţional. O fetiţă de opt ani, luată cu mascaţii din casa familiei de plasament VIDEO

Cred ca se puteau gasi alte solutii! Legale dar umane! Cred ca acest copil trebuia intrebat! Nici fiului meu de 4 ani nu-i mai pot impune ceva cu forta - nu ca as incerca -, daramite unui copil de 8 ani? Si pe un subiect atat de sensibil cum este mama.. familia... Cruzime! Dezumanizare! Tristete! Atat mai pot spune! Cum am ajuns aici? Avem oglinda evolutiei noastre sociale in aproape 30 de ani post-revolutionari...", a scris Gabriela Firea.