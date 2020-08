Gabriela Firea: "S-a dorit manipularea cifrelor, pentru ca doar guvernul să comunice aceste cifre"

Gabriela Firea a comentat cazul, prezentat de Victor Ciutacu, unui bărbat care şi-a programat un test la o clinică privată, dar apoi s-a răzgândit şi nu s-a mai prezentat. În ciuda acestui fapt, el a fost sunat de reprezentanţii clinicii şi i s-a comunicat că este pozitiv, iar rezultatul va fi transmis mai departe către DSP.

"Am auzit si eu astfel de situatii si ca un gest de respect ar trebui sa stim despre ce clinici este vorba, pentru a nu se arunca anatema asupra tutror spitalelor si clinicilor, de stat si private. Nu stiu in ce masura cadrele medicale sunt pregatite, pentru ca rezultatul depinde de corectitudinea prelevarii probelor, analiza si interpretarea, deci iata un cumul de factori care ne dau un rezultat corect sau incorect. Min Sanatatii trebuie sa verifice toate acestea, dar DSP si Min Sanatatii nu raspund la solicitari, nu raspund nici la IGSU.

Suntem singura tara in care primim informatie trunchiata. In fiecare zi aflam numarul de teste efectuate, dar nu ni se spune cate sunt efectuate pentru prima data. Stim doar numarul de teste, ceea ce nu este corect.

Nu se fac aceste verificari, in schimb DSP merge abuziv si face controale unde are indicatii politice, cum ar fi la spitalele Primariei, unde vin si la 12 noaptea pentru a ne pedepsi politic. Unii s-au adaptat, in alte tari, numai noi suntem neadaptati. S-a dorit manipularea cifrelor, pentru ca doar guvernul sa comunice aceste cifre. Nu stim cate persoane au avut infectia si s-au imunizat, deci nu stim gradul de imunizare al populatiei. Stim ca sunt 30.000 de vindecati, dar doar 400 au donat plasma, iarasi caz unic in lume.

Din motivele explicate mai sus, nu putem avea incredere 100% in cifrele oferite de guvern, pentru ca le amesteca. Eu am discutat inca din martie cu medici de la Bals si Victor Babes, am si vazut cum se fac testarile, nu este adevarat ca pui o baterie de sase teste si sunt toate date ca pozitive. Ne facem de ras daca perpetuam aceste informatii. Vorbiti cu medici seriosi. Nu sunt de acord cu exprimarea "dictatura medicala", i-am si spus domnului profesor Imbri si mi-a explicat ca a fost un avertisment ca virusul nu a trecut si a fost ca un strigat de ajutor."

Primarul Capitalei s-a referit şi la iniţiativa de a acorda bonificaţii de până la 1000 de euro donatorilor de plasmă.

"Daca ar avea pe cineva drag in spital si ar avea nevoie de transfuzie cu plasma sanguina, iar aceasta ar fi disponibila, ar refuza-o pentru ca donatorul a fost recompansat de primaria capitalei? Lasam bolnavii sa moara pentru ca consilierii USR si PNL voteaza impotriva? Au motivat ca avem o lege in care se precizeaza ca donarea este gratuita. Sigur, se poate dona si benevol, dar am explicat ca aceste stimulente sunt sub forma de bonuri cu care isi pot cumpara alimente si medicamente, suplimente, vitamine. S-a ajuns chiar la cazuri in care unii cetatenii trebuia sa plateasca ei ca sa doneze plasma", a completat Firea.