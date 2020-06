Gabriela Firea: Şefa DSP BUcureşti, fina doamnei Anisie, l-a ameninţat pe managerul Spitalulului Colentina pentru că a vorbit cu presa

"Cred ca s-a dat drumul la o dictatura militara in zona medicinei. Ne uitam in intreaga lume si nimeni nu spune ca oamenii neaga pandemia. Oamenii cu anumite afectiuni au avut probleme mai mari si ne-am pregatit cu totii, cand acest guvern spunea ca e o gripa usoara si se pregatea de alegeri anticipate. Ce se intampla la noi e anacronic. In toata Europa se incearca repornirea economiei si tratarea tuturor pacientilor cronici, pentru ca s-a murit de mult mai multe boli decat de COVID in perioada asta.

Suntem singura tara din Europa care a deschis cazinourile si pacanelele, dar se tin inchise teatrele si spitalele. Ca sa explice aceasta situatie, pentru ca se doreste ca romanii sa se teama si sa fie o panica generalizata, care sa scuze gafele de la guvernare. S-au facut in weekend eforturi pentru a speria populatia. Mai sunt internari, la Matei Bals, la Victor Babes sau la Colentina se interneaza oameni, dar mai multi se externeaza. Nimeni nu poate intelege de ce un spital atat de mare cum e Colentina este inchis in continuare. Saptamana trecuta reprezentantii DSP au facut o descindere sa numere pacientii, credeau ca raportam mai putini decat avem. Astazi s-a produs un nou episod de abuz, sefa DSP, care este fina doamnei Anisie, a sunat managerul de la Colentina si a tipat si l-a certat si l-a amenintat ca n-o sa-i dea avizul pentru redeschiderea spitalului, pentru ca a dat informatii presei.

Bucurestenii imi trimit mesaje in fiecare zi si sunt revoltati de acest abuz. Se creaza o reactie in lant, pacientii acestui spital merg spre alte spitale si le aglomereaza, numai din ambitia acestui ministru al Sanatatii, prin DSP, puternic politizat acum.", a spus Gabriela Firea.