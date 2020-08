Gabriela Firea a prezentat candidaţii eligibili pentru Consiliul General Bucureşti: "Suntem cu toţii la vedere, noi nu ne ascundem"

"Va prezint azi si alti membri ai echipei mele pentru Bucuresti, care vor munci alaturi de personalitatile publice pe care vi le-am prezentat luni seara. Am langa mine oameni tineri, dinamici, cu experienta in diverse domenii. Echipa de la Consiliul General este formata din oameni competenti care isi doresc sa muceasca pentru bucuresteni si pentru orasul pe care il numim acasa.

Unii dintre ei au fost colegii mei, consilieri generali PSD si in actualul mandat, si impreuna am facut ca oamenii din Capitala sa beneficieze si de fapte, nu doar de vorbe, asa cum s-a intamplat ani de-a randul aici. Caci daca fiecare dintre cei care au condus Primaria Capitalei si-ar fi adus contributia pentru oameni, lucrurile ar fi stat altfel in Bucuresti.

Alaturi de echipa mea de viitori consilieri generali va promit ca nu voi renunta niciodata sa ma pun in locul oamenilor din acest oras! Si astfel, mereu cu gandul la nevoile lor, voi face in fiecare zi inca un pas catre o Capitala care face bine oamenilor!

Cu această echipă cu siguranţă voi finaliza spitalul Metropolitan, vom începe multe lucrări de infrastructură pentru că cele pe care le-am găsit demarate sunt deja finalizate şi vom începe proiecte noi. Suntem cu toţii la vedere, noi nu ne ascundem. Le mulţumesc tuturor tinerilor care sunt alături de noi şi care ne-au ajutat în strângerea semnăturilor. În nu stiu ce sector s-a zis ca s-au depus semnaturi false, nu e adevarat. Trebuie sa se stranga 9 mii, iar noi am strans 40 de mii.", este mesajul transmis de Gabriela Firea.