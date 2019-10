Articol publicat in: Politica

Gabriela Firea spune că a fost ofertată şi de la alte partide pentru a candida la Primăria Capitalei. De ce a rămas în PSD

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gabriela Firea a declarat, joi seara, că a fost ofertată de alte partide pentru a candida pentru un nou mandat de primar general al Capitalei şi chiar s-a gândit la o candidatură independentă. "Am avut de multe ori tentaţia de a pleca (...) dar nu am putut să fac acest lucru. (...) Sunt un om de echipă”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3. "Am avut de multe ori tentaţia de a pleca sau de a încerca o variantă independentă, au fost şi alte partide care mi-au spus că ar trebui, la anul, să candidez la poziţia de primar general din partea altei formaţiuni politice, pentru că PSD este un partid în care se aruncă cu pietrele în fiecare zi, dar nu am putut să fac acest lucru, în primul rând pentru oamenii din ţară, care ne simpatizează, care au avut de beneficiat pe urma măsurilor pe care le-a luat guvernul actual şi măsurilor care au fost luate de guvernele precedente, foarte bune pentru români", a declarat Gabriela Firea, la Antena 3, când a vorbit despre momentele tensionate dintre ea şi fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Firea a explicat şi care au fost motivele care au făcut-o să strângă din dinţi şi să rămână alături de social-democraţi. "Sunt un om de echipă şi chiar când echipa, nu în totalitate, ci prin reprezentanţi la vârf, m-a abandonat, eu am rămas acolo, simplu membru de partid, fără nicio funcţie aproape un an de zile. Aşa cum ştiţi, în timpul conflictului cu fostul preşedinte al partidului, nu m-am dezis de colegii mei, nu m-aţi auzit vorbind niciodată un cuvânt urât sau o expresie sau o jignire faţă de membrii şi simpatizanţii PSD”, a mai spus Firea. loading...

