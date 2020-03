Gabriela Firea: Sunt masuri asteptate de toata lumea. În Bucuresti sunt 500 de persoane in carantina

”Tot ce s-a anuntat in aceasta seara nu e decat un plan de masuri asteptat de toti. Acum masurile preventive sunt cele care salveaza vieti. A lasa romanii sa se desfasoare intr o normalitate si fiecare sa se conformeze dupa gradul sau de intelegere nu era o soluție de bun augur” , a declarat Firea.

Primarul Capitalei a declarat faptul că închiderea restaurantelor reprezintă o măsura bună și așteptat, mai ales în contextul în care acestea vor livra la domiciliu, iar angajații își vor păstra locurile de muncă.

”S-a anuntat ca se inchid restaurantele si livreaza la domiciliu. Prin acest mod angajații își pot pastra locurile de munca” , a continuat aceasta.

Gabriela Firea a declarat faptul ca în Capitală sunt 500 de persoane în carantină în opt spații.

”Avem multi in Bucuresti, azi 500 de persoane in carantina in 8 spatii asigurate de primarii. Asiguram alimentele, schimburi, haine, ingrijire personala.Printre aceștia se numără și copii. Din pacate nu toti inteleg ca izolarea nu e facultativa. isi fac rau lor si tuturor daca incalca izolarea. Eu fac apel sa respecte izolarea” , a continuat Gabriela Firea.