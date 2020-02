Gabriela Firea: "Poate Iohannis renunţă până luni la această propunere. Luni este CEx la PSD"

Gabriela Firea a avut joi seară, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis, o intervenţie telefonică televizată, în care a explicat strategia PSD în perioada imediat următoare.

Primarul general Gabriela Firea a anunţat, joi, după ce preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban în funcţia de premier, că luni se va întruni Comitetul Executiv al PSD pentru a decide paşii de urmat. Întrebată ce ar trebui să facă PSD, Firea a spus: "Să luptăm pentru stabilitate, pentru un guvern performant, pentru înlocuirea premierului Orban".

"Preşedintele ar trebui să îşi schimbe atitudinea. Nu mă aştept să schimbe şi propunerea. Vrea să demonstreze, în continuare, cât de bun e guvernul Orban, dar am văzut toţi cât de bun e, cu ordonanţe de urgenţă, 25, din care 19 nu au avize", a declarat Firea la Antena3.

În ce priveşte instrumentele pe care PSD le are la dispoziţie, Gabriela Firea a spus că vor fi toate luate în calcul şi se va decide în CeX.

"În ceea ce priveşte suspendarea, s-a pronunţat deja preşedintele Marcel Ciolacu, nu mergem pe această idee. Motivul real, exprimat explicit, nici măcar voalat, este că proiectul prioritar al lui Klaus Iohannis este acest proiect de alegeri anticipate. I se transmite pe toate canalelel ca PNL este in scadere in sondaje, face greseli. Doar pentru faptul că acum sta mai bine în sondaje, provocam o criza politică în România, stricam si bruma de echilibru si ne ocupam de campanie electorala, asta este proiectul PNL. Am statbilit deja CEx PSD, vor veni toti colegii din tara, presedintele partidului ne va expune care sunt variantele din punct de vedere constituţional şi juridic şi ne vom gandi la ţară. Să luptam pentru stabilitate, pentru un guvern performant, sa aducem la guvernare ministri care sa lucreze in favoarea Romaniei, nu in interes propriu", a completat primarul Bucureştiului.

"Președintele țării este cel care trebuie să accepte varianta de premier și câtă vreme domnia sa s-a antepronunțat și înainte de moțiune că nu va agrea și nu va valida o variantă de premier propus de către PSD, iar acum a venit explicit după consultările de la Cotroceni să spună că îl agrează pe același premier demis. Ne aflăm într-o fundătură politică din care tot preșdintele ar trebui să ne scoată. Poate renunță până luni la această propunere. Ar fi de aplaudat”, a mai declarat Gabriela Firea.

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat joi pe Ludovic Orban să formeze un nou Guvern. La consultările de la Cotroceni, PSD şi Pro România au susţinut aceeaşi propunere de premier, în persoana lui Remus Pricopie.