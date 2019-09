Gafă politică: Premierul canadian apare într-o fotografie cu faţa vopsită în negru, ca a oamenilor de culoare

Imaginea lui Trudeau cu machiaj întunecat pe faţă este o provocare majoră pentru un lider care evocă frecvent în discursul său necesitatea de a combate discriminarea rasială şi care are trei miniştri de origine indiană în cabinet, notează Reuters.



"Ar fi trebuit să mă gândesc mai bine, dar nu am făcut acest lucru, am apărut cum am apărut şi acum regret profund", a declarat presei Trudeau, acum în vârstă de 47 de ani, în timpul unei deplasări electorale cu avionul în Halifax.



Revista Time, care a publicat fotografia cu pricina, a precizat că aceasta i-a fost pusă la dispoziţie la începutul lui septembrie de un anume Michael Adamson, om de afaceri din Vancouver care a frecventat Academia West Point Grey, în aceeaşi perioadă cu Trudeau, care ţinea cursuri acolo. Fotografia a apărut în albumul anual al academiei, o instituţie privată.



"În 2001, predam la Vancouver şi am luat parte la o gală de sfârşit de an cu tema 1001 nopţi. M-am costumat în Alladin şi m-am machiat. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru", a explicat Trudeau, comentariile sale fiind difuzate în direct la televiziunea canadiană.