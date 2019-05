Gandire pozitiva: 6 sfaturi sa iti faci mai putine griji

Cu totii ne confruntam cu astfel de situatii, diferenta dintre cei care reusesc sa le rezolve si cei care nu se afla tocmai in gandirea pozitiva. Iata cateva sfaturi pe care ar trebui sa le urmezi daca vrei sa nu-ti mai faci griji.

Gandire pozitiva – sfatul #1: Cum scapi de grijile de la locul de munca?

In aceste vremuri grele din punct de vedere economic, un job este departe de a fi un lucru cert, asa ca toti ne facem griji intr-un fel sau altul cu privire la viitorul nostru profesional. Pentru a evita prea mult strest este bine sa fii cat mai realist.

Gandire pozitiva – sfatul #2. Esti stresat ca nu stii ce sa faci pentru siguranta si bunastarea copiilor tai

Este normal sa ai mereu in vedere bunastarea copiilor tai si sa fii un parinte atent si implicat, dar trebuie sa accepti ca nu vei putea sa controlezi totul in viata lor. Grijile cu masura sunt semn ca esti parinte bun si dedicat. Prea multe griji pentru cei mici pot proveni si din cauza faptului ca tu ca si copil te-ai simti neglijat si acum compensezi. In privinta sanatatii copiilor tai, este indicat sa gasesti un pediatru pregatit care sa te ajute si pe tine nu numai pe cei mici. El trebuie sa iti explice ce motive reale ai de ingrijorare, daca exista vreunele. In definitiv, trebuie sa inveti sa accepti incertitudinile. Copiii trebuie sa invete singuri sa se ridice daca au cazut.

