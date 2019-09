"Garantez cu viaţa mea că Luiza nu e moartă. Va veni acasă"

Scrisoare cutremurătoare primită de mama Luizei. Scrisoarea vine din partea unui bărbat aflat în spatele gratiilor. Acesta susține că fata este în viață și va fi găsită.

"Am curaj să garantez cu viața mea că Luiza nu e moartă. Eu sunt la pușcărie și sunt din Caracal", scrie bărbatul. "Eu am avut o prietenie mai depărtată cu el (Gheorghe Dincă -n.red.). Îi mai vindeam cabluri de cupru și bormașini. M-am dus pe la el prin curte, o știu și pe fata lui Daniela. Ultima dată am fost în 2014 pe acolo.

Alexandru Cumpănaşu detonează bomba: "Fetele sunt căutate de Interpol, sunt mai multe piste. Dacă Dincă vorbeşte, mor toţi"

Vă rog din inimă nu mă băgați pe mine în acest incident că nu vreau să fiu luat pe la DIICOT, dar așteptați că Luiza va veni acasă”, a mai scris el.

Vă amintim că Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112 şi ulterior i-a incinerat corpul. De asemenea, el susţinea că a ucis-o şi pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie.