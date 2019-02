(6 portii)

Timp de preparare: 15 minute

Pentru aceasta reteta este necesar sa avem o forma speciala pentru gauffre.

Ingrediente Gauffre cu iaurt

– 2 cani de faina cernuta;

– 3 lingurite praf de copt;

– 1 lingurita zahar;

– un praf de sare;

– 1 ½ cani lapte;

– 3 oua;

– 1 banana / kiwi;

– 5 lingurite de untura (topita sau la temperatura camerei);

Obs. Untura se poate inlocui cu unt nesarat.

Mod de preparare Gauffre cu iaurt

Se separa albusul de galbenus si se pune intr-un recipient separat. Se bate galbenusul separat de albus impreuna cu laptele si untura (sau untul). Se amesteca toate ingredientele uscate, apoi se adauga compozitia obtinuta din galbenus, lapte si untura pana la omogenizare. In paralel, albusurile se bat spuma si se adauga in compozitie. Se toarna aluatul in forma de gauffre incalzita in prealabil. Fauffrele se tin in forma 10-12 minute pana se rumenesc si se servesc aburinde cu iaurt rece si banane sau kiwi taiat bucatele.

