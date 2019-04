General NATO, interviu pentru România TV: "Rusia poate lovi România în 5 minute"

Interviul cu Charles Wald, fost general al armatei SUA, fost loctiitor al Comandantului NATO in Europa, realizat pentru România TV de Costin Soare.





General Charles Wald: Văd că Rusia vă deranjează navele în Marea Neagră.

Reporter: Ne întoarcem la un război? Un război clasic?

General Charles Wald: Nu cred că va mai fi forță contra forță. Putin este suficient de inteligent să folosească războiul hibrid.

Reporter: Rusia are câteva submarine nucleare aproape de Crimeea. Ne pot face rău în 5 minute.

General Charles Wald: Absolut! Aici e problema. Aici intervine rolul SUA. Rușii trebuie să știe că dacă vor folosi submarinele nucleare ar fi o mare greșeală.

Reporter: Suntem pregătiți pentru asta?

General Charles Wald: Absolut!

Reporter: Cum?

General Charles Wald: SUA lucrează la asta dintotdeauna!

Reporter: De ce este Marea Neagră așa importantă pentru Putin?

General Charles Wald: Se învecinează cu țara lui, îi conferă poziție, este o rezervă pentru el și îi dă spațiu între NATO și restul. Dacă reușește să controleze zona va avea spațiu, iar istoric, pentru el este parte din Rusia. (...) Cea mai mare provocare pentru el este economia și demografia. Economia Rusiei nu este tocmai cea mai bună, iar populația îmbătrânește și nu este nici cea mai sănătoasă și acestea sunt probleme. Iar în al doilea rând, interesul pentru Europa îl reprezintă energia. De aceea joacă politic. Dacă va controla energia în regiune atunci va avea controlul. (...) Va folosi energia ca un instrument pentru a influența politica în vestul Europei. Energia este un instrument, atacurile cyber, informațiile, economia, militarii.



Reporter: El are puterea

General Charles Wald: Da, da, acesta nu e curaj. Este diferență. Cred ca acționează iresponsabil provocând probleme atâtor oameni și chiar nu e necesar.



Reporter: Cum ati descrie relatia MApN cu SUA?

General Charles Wald: Sunt profesioniști. Când ajung la nivelul acesta, oamenii și oficial și în particular acționează ca profesioniști. Celor de la MApN le pasă de țara voastră și fac ce trebuie. Vor să se asigure că au capabilități. Vor să fie jucători full-time și să fie tratați cu respect și merită. Vor să li se spună adevărul, au vot, o opinie și cât timp se vor trata așa va fi o relație deosebită! (...) România nu are nevoie de F35. Cel mai bun sfat militar, dacă aș fi iar în serviciu, este să luați F16, le faceți up-grade, cum intenționați, economisiți banii. Nu vă puteți permite F35. O oră de zbor costă 65.000 de dolari. Este foarte scump și este și mai scumpă întreținerea. Asta în primul rând. Și sunteți membri NATO, iar dacă intervine Articolul 5, veți avea parte de toate F35 disponibile. Suntem parteneri. Asigurați-vă că aveți piste libere să aterizăm!