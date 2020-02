Generaţia "decreţeilor": "Mama a făcut 22 de avorturi. Câteodată mă punea să sar pe burta ei"

Mama Ioanei se poate considera “norocoasă”. Pentru că suferea de probleme de inima, avea dreptul să facă avorturi legal, la spital. Însă în lipsa unei educații sexuale, a ajuns să facă 22 de avorturi, atât în timpul comunismului, cât și în anii ’90. Mereu ajungea în stare gravă la spital, pentru că, mai întăi, încerca să scape de copil folosind metode “băbești”.

“Mama fost una dintre „norocoasele” vremii și făcea totul „legal” în spital, pentru că avea probleme cu inima. A fost în stare gravă de mai multe ori: o dată a fost „curățată” pe jumătate, a făcut infecție și era să moară. Mai pe românește, în sarcină gemelară, au scos doar unul, iar celalalt s-a infectat și mama era să-și piardă viață. Cunosc cazuri mai puțin norocoase", spune Ioana.

"Câteodată mă punea să sar pe burta ei"! Vezi la ce metode periculoase a folosit femeia pentru a scăpă de sarcini!

Din cauza ca ajungea mereu in stare foarte grava la spital, medicii i-au oferit mamei Ioanei alternative pentru a nu ramane insarcinata, insa aceasta a refuzat de fiecare data. Ioana nu o condamna, doar o compatimeste. In lipsa unei educatii sexuale, nu a putut sa ia o decizie buna.

Scandalul "decreţeilor" ia amploare. Reacţii din partea PSD, după ce tinerii liberali au ironizat această generaţie

"Medicul i-a oferit alte alternative: legatura de trompe, sterilet si vasectomie (sotului). Chiar zicea: Doamna, nu o sa vina Ceausescu sa va caute „acolo". De ce nu a acceptat? Buna intrebare. Eu cred ca din cauza de lipsa de informare, sincera sa fiu. Imi este foarte greu sa inteleg, in conditiile in care a sfatuit-o totusi un medic. Nu pot intelege nici in ziua de astazi ce a fost in capul ei".

Cele 22 de avorturi ale mamei sale au marcat-o teribil pe Ioana. Numai cand aude cuvantul "avort" o apuca tremuratul. Isi aduce aminte cu groaza metodele la care recurgea mama sa ca sa puna capat sarcinilor.

"Mereu a incercat, inainte de a merge la medic, sa faca ceva pe cont propiu. La medic trebuia sa plateasca, asa ca incerca sa rezolve problema de acasa. Exemple am multe, atat din partea mamei, cat si din partea celor din jur: de la a ridica mobila prin casa pana la a bea bere cu cine stie ce pastile (ce ii ziceau babele), ceai de patrunjel sau spalaturi cu apa foarte fierbinte, in speranta ca poate porneste hemoragia. Cateodata ma punea sa sar pe burta ei, iar eu, fiind copil, nu imi dadeam seama ce vrea. Binenteles ca nu se intampla nimic si tot la medic ajungea", isi aduce aminte Ioana.

Citește continuarea pe www.mamapentrudoi.ro.