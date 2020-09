George Burcea, dezvăluiri emoţionante din viaţa personală: "Am un tatuaj cu soţia mea. Andreea va exista pentru mine mereu"

Chiar dacă s-a despărțit de aceasta, George Burcea a explicat că nu își va șterge tatuajul pe care îl are pe mână cu ea. ”Am două tatuaje cu fetele mele, cu invitaţia de la nuntă şi botez. Am şi un tatuaj cu mine şi soţia. Andreea va exista pentru mine mereu, e mama copiilor mei, iar acest tatuaj e aici mereu, nu am făcut acest tatuaj ca să îl şterg, dacă mă despart de ea”, a declarat George Burcea.

Actorul nu s-a ferit să discute despre despărțirea prin care a trecut, oferind câteva detalii interesante despre trecutul său.

”În momentul în care ai un backround asemănător ca al meu, adică unde o familie se destramă, rata să destrami familia la rândul tău este destul de mare”, a mai declarat vedeta.

Secretul sărutului pătimaș dintre George Burcea și Viviana Sposub

George Burcea și Viviana Sposub au devenit din ce în mai apropiați, în cadrul emisiunii „Ferma”, iar sărutul pătimaș dintre cei doi concurenți a stârnit și un val de controverse.

Potrivit Cancan.ro, se pare că atât George Burcea, cât și Viviana Sposub, sunt din Botoșani, așa că cei doi cu siguranță se cunosc de dinainte de înscrierea la Fermă. Și, având în vedere apropierea celor doi din cadrul emisiunii, apar anumite semne de întrebare cu privire la legătura dintre ei și la faptul că este posibil ca George Burcea să fi avut legături extraconjugale cu fosta asistentă de la Vorbește lumea, chiar în timp ce era căsătorit cu Andreea Bălan.

Acum, toată lumea se așteaptă să vadă cum decurc lucrurile între George și Viviana, în cadrul emisiunii.

Viviana Sposub şi Alinei Pușcău, la duel

Viviana Sposub și Bogdan Stoica au trecut printr-o probă pentru a câștiga mâncare pentru echipa lor, iar învingător a fost orășeanul.

În urma acestui rezultat, Viviana Sposub a intrat la duel, iar ea și-a ales adversara din tabăra orășenilor pentru primul duel din show-ul Ferma. Orășeni vs. săteni.



Decizia Vivianei a fost de a concura împotriva Alinei Pușcău, urmând ca probele la care se vor întrece să facă parte din categoria forță și rezistență, după cum a decis modelul.

”Sunt pregătită! Chiar și dacă plec acasă sunt pregătită”, a fost prima reacție a orășencei.