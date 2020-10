George Burcea şi Viviana Sposub şi-au recunoscut sentimentele: "Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc"

În afara imaginilor filmate care au arătat destul de clar care sunt sentimentele acestora, atât Viviana, cât și George au recunoscut la testimoniale că există sentimente romantice reciproce și că nu se feresc să ofere o șansă unei posibile legături de iubire între ei.

"N-am reuşit să dorm absolut deloc, nu am putut să închid niciun ochi şi mi-era milă de el, că a doua zi avea duel. Se pare că nici el nu s-a putut odihni", a declarat Viviana.

"Sunt obosit, pentru că nu am putut dormi. Iar faptul că Viviana este aici, este un plus pentru mine. Sincer, nu ştiu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana. Am văzut-o pe aici, prin Fermă, nu ştiu cine a adus-o. M-am trezit într-o dimineaţă şi am văzut-o pe Viviana pe aici, că tot umbla din dreapta-n stânga. M-am scuturat de două ori, m-am uitat la ea, a venit acea probă cu mâna legată şi atunci am zis, gata, este predestinat. Mă îndrăgostesc de fata asta. Nu mi-am propus, dar simţeam cum mă îndrăgostesc", a dezvăluit George Burcea.

George Burcea şi-ar neglija fetiţele după ce a început o relaţie cu Viviana Sposub

Fostul soț al Andreei Bălan a mărturisit că atunci când se va întoarce acasă de la Ferma, prima dată va merge în vizită la fetițele sale, iar printre primele persoane pe care le va căuta va fi și Viviana Sposub. Se pare că George Burcea și-ar neglija fetițele, Ella și Clara, pentru că actorul ar fi mers acasă la ele după două săptămâni de la părăsirea competiției. Mai mult, Andreea Bălan ar fi extrem de deranjată că tatăl copiilor săi a ales să meargă cu mâna goală în vizită.

'Nu se comportă prea fair-play. Andreea se aștepta ca atunci când iese din Fermă să meargă să-și viziteze fetele. Nu a făcut acest lucru. Cred că după două săptămâni de la terminarea filmărilor a fost în vizită, dar și atunci ar fi fost cu mâna goală. Nu așa ar trebui să se comporte un tată', a mărturisit o persoană din anturajul Andreei Bălan, potrivit Cancan.