George Floyd şi poliţistul Derek Chauvin, care au adus SUA în pragul anarhiei, au fost colegi de serviciu

Jurnaliştili din Minneapoli susţin că George Floyd şi Derek Chauvin ar fi lucrat împreună până anul trecut la un club de noapte din oraş. Maya Santamaria, proprietara clubului El Nuevo Rodeo, din sudul oraşului, a declarat că "Chauvin era poliţistul nostru în afara programului pentru toţi cei 17 ani de când este deschis clubul". "Ei lucrau pe acelaşi schimb, dar Chauvin lucra afară, iar bodyguarzii lucrau înauntru", a mai spus aceasta. Maya Santamaria a declarat că deşi cei doi lucrau la acelaşi club în serile aglomerate, nu poate afirma cu certitudine că se cunoşteau, dat fiind că administratorii clubului apelau la mulţi pazinici, inclusiv ofiţeri de poliţie aflaţi în afara programului.

"Un prieten mi-a trimis imaginile spunnd: "E tipul care lucra pentru tine". I-am spus că nu, dar apoi am văzut imaginea cu prim plan şi mi-am spus: "Dumenzeule, el este"", a mai afirmat femeia.



Poliţistul care i-a ţinut piciorul pe gât lui George Floyd în timp ce îl aresta, deşi bărbatul afro-american se plângea că nu are aer, a fost inculpat pentru omor. Derek Chauvin a fost deja reţinut şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă zeci de ani de închisoare. În plus, soţia lui a anunţat presa că a intentat divorţ şi se solidarizează cu familia bărbatului ucis. Toţi cei patru agenţi de poliţie care au fost implicaţi în incidentul cu George Floyd au fost concediaţi, iar Departamentul Justiţiei a anunţat că ancheta în acest caz a devenit "prioritate de top”.