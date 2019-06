George Puşcaş, golgheterul "tricolorilor", prima reacţie după eliminarea dramatica de la EURO 2019

"Tricolorii" nu sunt dezamagiti de eliminarea de la EURO U21. Cel putin asa sustine George Puscas, autorul celor doua goluri ale nationalei in acest meci.

ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 (2-1). "Tricolorii" au ratat FINALA. Puşcaş, "dublă", nemţii au revenit de la 1-2

"Am dat tot ce am avut mai bun. Vreau sa multumesc tuturor care au fost la stadion, colegilor mei, antrenorilor. Azi, probabil, Germania a fost mai buna. Dar in ultimele minute ale meciului. Trebuie sa fim mandri ca am facut fericiti atat de multi romani. Cred ca toata lumea si-a facut treaba azi, nu am nimic de reprosat nimanui. Imi vine sa plang de fericire, ca de tristete nu am de ce. Azi s-a scris istorie", a declarat George Puscas.