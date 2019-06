ROMANIA U21 GERMANIA U21 TVR LIVE STREAM VIDEO ONLINE în semifinalele Euro 2019 (ora 19:00)

ROMANIA U21 GERMANIA U21 TVR LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Meciul ROMANIA U21 - GERMNANIA U21 din semifinalele Euro 2019 va fi arbitrat de Orel Grinfeld, ajutat de Roy Hassan şi Idan Yarkoni (toţi din Israel). Al patrulea oficial este Andris Treimanis (Letonia), iar cei doi arbitri VAR sunt Marco Guida şi Michael Fabri (Italia). TVR transmite, joi, de la ora 19:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROMANIA U21 GERMANIA U21.

"Să fiu sincer, suntem cam prea euforici. Revenim după 55 de ani la JO, la anul vor fi 56 de ani, participăm după 21 de ani la Euro şi am trecut de grupe, suntem în semifinale. E normal să fie doza de euforie. Am venit să ne bucurăm de fotbal. Știam că va fi un turneu dificil, dar nu aveam nimic de pierdut. Am venit aici să facem istorie. O facem, povestea noastră va continua și trebuie să îi facem mândri pe oameni", a spus selecţionerul "tricolorilor", Mirel Rădoi, înainte de ROMANIA U21 - GERMANIA U21.

"Va fi cel mai greu joc aici. Adersarul are o mulțime de calități și, în plus, va fi foarte cald. Până la urmă, sper ca adrenalina dată de o semifinală a Campionatului European să învingă căldura. Suntem pregătiţi pentru orice, chiar şi pentru loviturile de departajare", a declarat Stefan Kuntz, selecţionerul nemţilor. ROMANIA U21 - GERMANIA U21, prima semifinală de la Euro 2019, se joacă, joi, de la ora 19:00.

Meciul cu dintre Romania U21 şi Germania U21 se va juca la 40 de grade Celsius. Stefan Kuntz le-a oprit elevilor săi aerul condiţionat, pentru a se obişnui, treptat, cu temperatura de la ora partidei. În schimb, Mirel Rădoi nu va recurge la aceeaşi măsură: "Eu nu am nicio problemă, nu joc, dar nici nu simt căldura. Poate m-am obişnuit cu vremea din Golf. Nu e neapărat bizar. E o măsură în care cred ei. Noi nu putem să facem asta, pentru că nu avem destui oameni care să urmărească jucătorii dacă după ce vom ieşi pe uşă nu vor da drumul din nou la aer".

Echipele probabile la meciul ROMANIA U21 - GERMANIA U21

ROMANIA: I. Radu - Cr. Manea, Nedelcearu, Paşcanu, Fl. Ştefan - T. Băluţă, Cicâldău - Man, I. Hagi, Fl. Coman - Puşcaş. Antrenor: Mirel Rădoi.

GERMANIA: Nubel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstaedt - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud - Oztunali, Waldschmidt, Richter. Antrenor: Stefan Kuntz.

ROMANIA U21 - GERMANIA U21, prima semifinală de la Euro 2019, se joacă, joi, de la ora 19:00, la Bologna, pe Stadionul "Dall'Ara", care are o capacitate de 38.000 de locuri.