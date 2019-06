Gerard Mourou, laureatul Premiului Nobel pentru Fizică din anul 2018, ambasador CNMR pentru Ştiinţă şi Inovare

Domnia sa, Gérard Albert Mourou, a revoluționat domeniul ingineriei electrice și al laserului prin metoda unică de a genera impulsuri optice ultrascurte, cu intensitate ridicată (petawatt). Această descoperire științifică stă la bazele succesului Laserului de la Măgurele (ELI-NP - Extreme Light Infrastructure), motiv pentru care domnul Gérard Mourou a primit titlul informal de "Părinte al Laserului de la Măgurele", proiect ce va rămâne în istoria mondială a științei și cel mai important proiect al României. Premiul oferit domnului Gérard Mourou pentru întreaga activitate desfășurată în beneficiul umanității, de către Coaliția Națională pentru Modernizarea României, marchează un moment important pentru familia CNMR, pentru domeniul Cercetare, Dezvoltare, Inovare și nu în ultimul rând pentru tinerii României ce au nevoie de modele și de inspirație din partea unor mentori de un asemenea calibru.Cu această ocazie, Excelența Sa a apreciat reușita CNMR în coagularea și asigurarea unității unei varietăți atât de largi a structurilor membre ale CNMR și necesitatea susținerii sectorului de cercetare de către cât mai mulți actori ai societății. Acesta a mulțumit Coaliției Naționale pentru Modernizarea României pentru premiului oferit și s-a declarat bucuros de primirea călduroasă în familia CNMR. De asemenea, în încheiere a susținut o prezentare despre evoluția științei, impactul descoperirilor științifice folosite de Laserul de la Măgurele asupra umanității, viitorul omenirii în contextul folosirii de noi tehnologii și adaptarea oamenilor la acestea. Alături de Laureatul premiului Nobel a fost prezent și Academicianul Nicolae Zamfir, Vicepreședinte CNMR și Președintele Comisiei de Cercetare și Inovare din cadrul CNMR, care a susținut alături de Domnul Gérard Mourou prezentarea și a relatat despre folosirea produselor Laserului de la Măgurele în medicina nucleară, în tratarea cancerului, în distrugerea reziduurilor nucleare și în multe alte domenii de interes pentru fiecare cetățean al României și al planetei.Din Comisia pentru Știință și Inovare a Senatului CNMR ce oferă această distincție, au mai făcut parte și alte personalități ale mediului academic din România, precum și personalități reprezentative pentru știință și inovare:

Adrian Badea,Vicepreședinte CNMR și Președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România;

Anton Hadar,Vicepreședinte CNMR și Președinte al Federației Naționale Sindicale „Alma Mater";

Mihaela Doni,Vicepreședinte CNMR și Președintele Consiliului Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România;

Ciprian Preda,Vicepreședinte CNMR pentru Progres, Tehnologie și Inovare;

''Este o onoare pentru mine, pentru reprezentanții Coaliției pentru Modernizarea României și îmi permit să spun că și pentru întreaga societate civilă din România, de a-l avea alături de noi în calitate de Ambasador Internațional CNMR pentru Știință și Inovare pe domnia sa Gérard Mourou. Conferința a reprezentat un moment unic pentru România, beneficiind de prezența ultimului câștigător al Premiului Nobel pentru Fizică dar și al unui prieten al CNMR și al cercetării românești, care prin descoperirile sale a dat posibilitatea României să construiască cel mai important proiect național de după Revoluție. Onoarea de a-l avea în rândul CNMR pe domnul Gérard Mourou nu poate fi exprimată în cuvinte și vom continua și de acum înainte să aducem alături și să recunoaștem meritele și altor personalități din mediul internațional care au reușit prin activitatea și descoperirile lor să ajute România în diverse sectoare. Cu siguranță, alăturarea CNMR a Excelenței Sale, domnul Gérard Mourou, va da un impuls domeniului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România făcând mai ușor cunoscute rezultatele și activitatea inteligenței românești în întreaga lume. Laserul de la Măgurele și activitatea de CDI reprezintă pentru mine și pentru CNMR un obiectiv extrem de important pe care îl vom apăra în fața oricăror atacuri sau opreliști'', a declarat domnul Alexandru Cumpănașu, Președintele CNMR. ''Aria aplicațiilor Laserului de la Măgurele este una extrem de largă, de la medicina nucleară la protecția mediului sau zona de securitate și apărare. Descoperirile științifice ale domnului profesor Mourou reprezintă atât pentru mine cât și pentru colegii mei un impuls de genialitate din partea unui om care și-a dedicat viața umanității. În calitate de Vicepreședinte CNMR pentru Știință și Inovare consider acest moment și premiul oferit de societatea românească reunită sub umbrela Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, domnului Mourou, drept o recunoaștere firească a meritelor acestuia dar și ale colegilor mei de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, ,,Horia Hulubei''(IFIN-HH). Sunt bucuros că am putut să prezidez Comisia CNMR de decernare a premiului de Ambasador pentru Știință și Inovare și le mulțumesc tuturor colegilor din CNMR pentru întreg sprijinul oferit în asigurarea continuității proiectului Laserului de la Măgurele (ELI-NP)'', a declarat domnul Nicolae Zamfir, directorul proiectului Laserul de la Măgurele.