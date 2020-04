Gest impresionant în plină pandemie de coronavirus. Un român din Germania împarte şoferilor de tir mănuşi, dezinfectant şi apă

Constantin Troncotă este din Timişoara, însă locuieşte în Germania. Din cauza restricțiilor impuse, mulți dintre șoferii de TIR care circulă pe șoselele Europei nu au acces la magazine sau la echipamente de protecție. Constantin merge în parcările din Germania şi oferă gratuit şoferilor de tir hârtie igienică, mănuși, dezinfectant, săpun, ochelari de protecție și apă.

"Laudă-te și tu atunci când faci un bine! Vreau să vă văd pe toți că vă laudați. Eu astăzi mă laud, merg prin parcările din Germania și ofer gratuit șoferilor: hârtie igienică, mănuși, dezinfectant, săpun, ochelari de protecție și apă. Mulțumesc, Roman Pamfiloiu Cristi Crs Vale Vale Andrei Cosmin Sabau Cipio și Andrei Novac." a scris Constantin pe pagina sa de Facebook.

"Am investit aproape 2100 de euro, bani personali, nu am luat niciun leu de la șoferii pe care i-am ajutat! După ce am început acțiunea, am vorbit cu câțiva prieteni care m-au sprijinit și ei. Am făcut peste 1000 de kilometri deja, iar acum, după ce termin de vorbit cu dumneavoastră, merg încă o dată." a declarat Constantin Troncotă pentru G4Media.ro.