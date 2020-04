Gheorghe Flutur a fost depistat pozitiv cu coronavirus în data de 26 martie. Preşedintele CJ Suceava a declarat că nu știe de la cine ar fi putut să ia boala, pentru că a avut multe întâlniri în ultima perioadă.

"Eu, care am muncit, n-am luat la restaurant acest virus, l-am luat muncind în această perioadă. Am conștiința împăcată, că am muncit", a adăugat el.

După ce a ieşit negativ la ultimele două testări, Gheorghe Flutur a fost externat şi a reveni la serviciu.