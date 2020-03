Gică Craioveanu, dezvăluiri dureroase despre calvarul din Spania. "Este inuman!"

Gică Craioveanu, director de imagine la CS Universitatea Craiova, este stabilit la Madrid. A evoluat în Spania timp de 11 ani pentru Real Sociedad (1995-1998), Villarreal (19898-2002) şi Getafe (2002-2006).

Numărul cazurilor din Spania a crescut la 85.195, depăşind bilanţul infectărilor din China

"Situaţia nu este deloc confortabilă, dar eu sunt o persoană pozitivă şi am stat mai mult sau mai puţin închis. Sunt cu copiii şi virusul ăsta ne-a băgat pe toţi în casă, mai ies doar la Mercadona. Cei de la Netflix ar trebui să-mi plătească o avere la câte filme am văzut, la fel şi YouTube, pentru că am ascultat foarte multă muzică. Situaţia asta ne-a scos din comunitate, din rutina zilnică, însă trebuie să o înfruntăm cu toată forţa din lume", a spus Gică Craioveanu.

BILANŢ CORONAVIRUS SPANIA: 838 de morţi în 24 de ore

"Ceea ce se întâmplă în Madrid e o nebunie şi durează de mult timp, e inuman! Nu m-aşteptam să trăiesc aşa ceva în Spania, mereu am considerat că are printre cele mai bune servicii medicale de pe glob. Fotbalul chiar nici nu mai contează, să ieşim un pic din coşmarul ăsta şi apoi mai discutăm de ce ne place. Toată lumea, Liga şi jucătorii, vor să revină la fotbal. El ne oferă bucurie. Sincer, văd încă două luni fără fotbal, pentru că nu există o stabilitate. Trebuie să fie o perioadă minimă de pregătire până vor reîncepe campionatele, dar va fi dificil de terminat sezonul. În iunie, România are de jucat play-off-ul de Euro, cum se va descurca fără cei mai buni jucători? Finala Cupei Spaniei trebuie să se joace, altfel devin furios. Hei, dar cu public! Athletic Bilbao - Real Sociedad fără fani este degeaba, n-are viaţă, aşa prefer să nu mai fie deloc. N-are sens să le răpeşti iluzia cu care au trăit tot anul", a mai spus Gică Craioveanu.