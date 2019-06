Gică Hagi, scandal cu grecii. PAOK Salonic îl dă în judecată

Anunţul a fost făcut de Gazzetta.gr, care pretinde că afirmaţiile făcute de Gică Hagi, la finalul meciului dintre România şi Franţa, de la Europeanul de tineret, l-au scos din sărite pe patronul rus al campioanei Greciei. Potrivit aceleiaşi surse, fiul lui Ivan Savvidis ar fi reacţionat prin intermediul unei postări pe pagina sa de Instagram.

"Timpul meu, banii mei, familia mea şi respectul meu se respectă. Nu te joci cu ele", a notat George Savvidis, pe pagina sa de Instagram.

În acelaşi timp, şi clubul PAOK l-ar putea da în judecată pe Gică Hagi, din moment ce declaraţiile "Regelui" l-au vizat direct antrenorul campioanei Greciei, Răzvan Lucescu, mai notează Gazzetta.gr, preluat de Telekomsport.

"Bravo lor că s-au bătut cu cei mai mari. Unii înghit în sec. Haideţi să ne bucurăm de succesul lor, să vorbim despre ei. Germania o să vină, o să fie o semifinală. Băieţii ăştia au ajuns atât de departe. Au valoare, bravo lor. Sunt o generaţie.

Apopo de ce a zis Răzvan Lucescu, că am citit în ziar, că nu e o generaţie. Ba da, e o generaţie. E o generaţie care a fost crescută, au merite, nu cum a zis el că nu e o generaţie, sunt doar cinci, şase jucători. Probabil că el nu ştie ce înseamnă să construieşti o generaţie, să lucrezi cu copii. Să se ducă în Grecia, la pistolarul lui (n.r. patronul lui PAOK) pe care îl are acolo, la PAOK, cu pistoalele şi toate. A greşit flagrant faţă de aceşti copii. Taică-su a jucat în generaţia anilor '70, în anii '80 am avut o generaţie care a câştigat Champions şi a făcut performanţe foarte mari. Şi în anii '90 a fost altă generaţie care ne-a dus la Campionate Mondiale şi Europene. Pentru el e greu să înţeleagă acest lucru sau probabil nu îi convin performanţele care se obţin.

Răzvan s-a legat că nu e o generaţie şi e ceva grav faţă de aceşti băieţi, ei sunt un grup, o echipă, o generaţie. A făcut o greşeală mare, enormă, gravă, să nu recunoşti o generaţie care uite unde te-a adus. El nu e obişnuit cu generaţiile, e obişnuit cu pistolarii din Grecia. Ataci nişte copii! Să dai cinci, şase nume, cum să fie doar cinci, şase nume într-o generaţie care cred că o să ajungă 15 în echipa naţională sau 20 din ei? O să încerce să ducă România unde nu visa niciunul. Mulţi dintre oameni e greu să viseze că aceşti copii pot ajunge să joace, dar uite că joacă în semifinale de Campionat European U21, ceva unic în România. Am rămas tablou când am citit. Contează mai mult PAOK, pistolarii, pistoalele şi ce mai e pe la ei.

Eu zic că a făcut o greşeală enormă, dar e greu cu lucratul, cu construitul la jucători tineri, să construim, e greu. Tatăl său a făcut-o foarte bine şi ştie ce înseamnă o generaţie, să creşti o generaţie, că construieşti generaţii de campioni, care după aceea reprezintă ţara pe cel puţin 10 ani. Tatăl său ştie, el mai puţin, el e mai pragmatic, a ajuns la un nivel aşa de mare, a câştigat campionatele şi e greu. Am văzut că ne critică fotbalul românesc, asta e, ce să facem? Le suportăm, dar să vină să împingă şi să muncească şi să facă ceva pentru fotbalul românesc, să lase pistolarii pe acolo", a declarat Gică Hagi pentru Telekom Sport.