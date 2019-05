Gica Hagi, SCANDAL MONSTRU la UEFA. Acuzaţii de discriminare la adresa României

Gica Hagi a declasrat ca i se pare complet nedrept ca UEFA nu a alocat un loc pentru Romania direct in grupele Ligii Campionilor.

"Trebuie sa facem o hartie cu totii, semnata de toata lume si sa mergem la forurile europene, in care sa spunem ca este discriminare. Nu exista coeficient, coeficientul trebuie sa fie pentru cei care vor 4, 5 sau 6 echipe. Campioanele din Europa, primele 32 de tari, trebuie sa fie in grupe direct. E o regula care ne-a trimis pe noi departe. Am fost eliminati din hartie, nu pe parte fotbalistica.

Diferenta intre noi si ei se face pe numarul de echipe care intra in grupele Champions League. Ele au ajuns la 500 de milioane de euro buget si noi avem 10 milioane. Noi cand am mers direct acolo si am avut lucrurile facute, ne-am luptat cu ei. Daca nu, o sa disparem, nu mai stati sa va uitati, ne trimit in Liga a 5-a pe hartie.â

Ar trebui sa tratam acest lucru foarte serios. Nu este de trecut cu vederea. Acest lucru este foarte serios. Trebuie sa mergem si sa le punem hartia pe masa si sa-i intrebam de ce noi am fost eliminati din hartie. E cea mai mare discriminare din Comunitatea Europeana", a spus Gica Hagi la Digi Sport.

Romania s-a prabusit in clasamentul coeficientilor UEFA ca urmare a evolutiilor slabe avute de echipele romanesti in ultimele sezoane ale cupelor europene si a ajuns sa ocupe un rusinos loc 32, aflandu-se sub tari precum Azerbaidjan, Kazahstan si Liechtenstein.