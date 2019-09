Gică Hagi vinde Viitorul. Trei investitori s-au înţeles cu "Regele" să cumpere acţiuni

20% din acțiuni vor ajunge la eMAG, alte 20% vor fi controlate de Mobexpert, iar ultimele 20% dintre procente vor ajunge la o puternică firmă de IT din România, după cum scrie digisport.ro.

Cea mai importantă condiție stabilită între Gică Hagi și noii investitori este ca el să rămână antrenorul Viitorului cel puțin în următorii trei ani.

Cel mai probabil, acesta este motivul pentru care Gică Hagi a anunțat după victoria cu Gaz Metan (4-1) că nu le va mai vinde niciun jucător rivalelor din Liga 1. Dacă va avea susținere, el va avea și posibilitatea de a mări salariile jucătorilor, având șanse mai mari să îi păstreze vreme îndelungate la Viitorul.

"Se strecoara tot mai mult in piata zvonul ca Gheorghe Hagi e foarte aproape sa vinda clubul pe care il detine, Viitorul Constanta. Totul ar urma sa se perfecteze in decursul catorva saptamani. Numai ca fostul mare international nu vrea sa instraineze tot ceea ce a construit in decurs de 10 ani, ci doar 60 la suta din afacere.

Iar cei care vor sa cumpere cele 60 de procente sunt investitori surpriza: 20 la suta Emag, 20 la suta Mobexpert si 20 la suta Daniel Dines, ultimul fiind si cel mai bogat roman conform Forbes. Dines este fondatorul unei firme de IT", este şi mesajul postat pe reţelele de socializare de jurnalistul Decebal Radulescu.