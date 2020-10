Gică Popescu, întrebat direct de Denise Rifai: "Aţi fost vânat de femei pentru faimă şi avere?". Ce răspuns a dat "Baciul"

Gică Popescu nu crede că a fost vânat de femei pentru banii săi, mai ales că în tinerețe a avut mari probleme financiare.

"Mi-e greu să spun, habar nu am. Nu am simțit vreodată. Niciodată nu am dorit să cred asta, probabil și din mândrie, din orgoliu, am considerat că sunt un bărbat care să emită pretenții și fără un buzunar plin. Asta s-a întâmplat și când eram junior la Craiova. Atunci am făcut o foame cum n-au făcut mulți. Au fost zile în care stăteam de sămbătă până luni fără să mânanc. Și jucam la echipa mare! Tot timpul am crezut că nu trebuie să fiu bogat ca să pot emite pretenții față de partea feminină. Această părere s-a păstrat și după aceea. N-am simțit că am fost vânat pentru bani, deși banii ajută", a declarat Gică Popescu.

"Mereu mi-am asumat lucrurile bune și mai puțin bune. Nu o să comentez niciodată decizia instanței. Nu mi-a convenit mereu, am considerat că este o nedreptate, dar cu demnitate am dus la bun sfârșit condamnarea. Părerea mea este că am făcut închisoare nevinovat și nu este doar a mea. Îmi aduc aminte că la ICCJ am avut opinie separată de achitare, lumea îmi spunea că la ce probe am adus, nu o să am probleme. Am crezut că decizia va fi de achitare, eu cred că nu aceea trebuie să fie decizia instanței. Întotdeauna am să respect deciziile instanței, dar aceasta a considerat că pedeapsa trebuie să fie peste ceea ce e a cerut DNA", a mai spus Gică Popescu.