Gică Popescu, dezvăluiri incredibile din închisoare. "Găteam cu Meme şi Copos quattro formaggi cu termoplonjorul"

"În închisoare încerci să găsești un echilibru. Nu e deloc plăcut să fii acolo. Am gătit mult, îmi permiteam. Aduceam mâncare de acasă sau luam paste de la magazin și aveam tot felul de improvizații legale. Nu te lăsa nimeni să ai un aparat, așa că faceam paste cu fierbătorul sau termoplonjorul. Am ajuns la performanța să fac quatro formaggi cu termoplonjorul. Cumpăram patru tipuri de brânză de la magazin sau primeam pachet. În general, mâncam ceea ce primeam de acasă", a declarat Gică Popescu.

"Mereu mi-am asumat lucrurile bune și mai puțin bune. Nu o să comentez niciodată decizia instanței. Nu mi-a convenit mereu, am considerat că este o nedreptate, dar cu demnitate am dus la bun sfârșit condamnarea. Părerea mea este că am făcut închisoare nevinovat și nu este doar a mea. Îmi aduc aminte că la ICCJ am avut opinie separată de achitare, lumea îmi spunea că la ce probe am adus, nu o să am probleme. Am crezut că decizia va fi de achitare, eu cred că nu aceea trebuie să fie decizia instanței. Întotdeauna am să respect deciziile instanței, dar aceasta a considerat că pedeapsa trebuie să fie peste ceea ce e a cerut DNA", a mai spus Gică Popescu.