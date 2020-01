Gigi Becali a cedat, îşi face echipă de fotbal feminin. Reacţia patronului FCSB, dacă şi fetele sale ar fi vrut să facă fotbal

Gigi Becali nu a fost de acord cu decizia FRF de a obliga echipele din Liga 1 să aibă câte o secţie de fotbal femin, el susţinând că locul femeii nu este în fotbal. "Gândiți-vă: dacă îi dă cu mingea în piept?" spunea Becali în urmă cu câteva luni, când susţinea că nimeni nu-i poate impune ce să facă cu banii lui.

Gigi Becali se supune totuşi deciziei FRF, după cum a recunoscut la România TV. "O să sponsorizez o echipă, pentru că se poate conform regulamentului, am găsit deja echipa, şi care o să aibă emblema FCSB pe piept şi cu asta basta. Aşa a ajuns lumea, că şi-au pierdut toţi minţile, iar celui care este normal i se spune că e nebun. Băi, nu sunt nebun, femeia nu are voie să facă fotbal! Eu când am intrat în fotbal, am intrat ca să fac fotbal cu bărbaţi", a declarat Gigi Becali.

Întrebat cum ar fi reacţionat dacă vreuna dintre fetele sale ar fi dorit să joace fotbal, Becali a spus: "Când copiii sunt mici se joacă şi fotbal, dar acum când sunt mari vin la fotbal ca la teatru. N-am spus că nu sunt de acord ca femeile să vină la fotbal-spectacol (...) Nu fac fetele mele aşa ceva (n.r. - să vrea să joace fotbal). Nu vreau să vorbim de fetele mele acum. Intrăm pe un tărâm care nu le convine şi nici nu vreua să vorbesc despre fetele mele".