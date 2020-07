Gigi Becali, atac dur la adresa lui Duckadam: A luat bani fără să facă nimic

Gigi Becali îl critică dur pe eroul de la Sevilla. "A început din august 2010 la noi, a luat 2.500 pe lună, deci în zece ani a câştigat de la mine 300.000 de euro, nevenind cam niciodată. Nu prea a venit la... Adică a venit de câteva ori. I-am dat un telefon să-l rog să se ocupe de portari. S-a dus o dată, nu s-a mai dus. Eu spun adevărul, nu-l acuz cu nimic. Deci, a luat 300.000 în zece ani, bani pe care i-a luat, pe care i-am dat eu. Vreau să-l acuz, fără să se supere, de minciună. Pentru că el spune: Nu am fost invitat niciodată în deplasările din străinătate. A fost el, Duckadam, în 26 de deplasări în străinătate. El a fost invitat în toate, dar în unele nu a vrut să meargă. În unele chiar şi cu familia. Duckadam a luat 300.000 din 2010 până acum, fără să lucreze nimic. I-am dat din banii mei pentru că apreciez caracterul lui, dar asta nu înseamnă că dau la infinit banii mei. I-am spus: Helmut, 500 de euro pe lună, rămâni cu ei. Tot aşa, fără să vină. A zi că din orgoliu... Că 2.000 îi dădeam eu din mână, din banii mei. Dar nu mai pot să-i dau, că e situaţia care este, nu se ştie ce se întâmplă în lume", a afirmat omul de afaceri.

Becali a spus că ar fi dispus să vândă FCSB pe suma de 150-200 de milioane de euro: "(n.r. - Olăroiu) Trebuie să mai lucreze încă vreo 20 de ani prin China şi Mirel să mai lucreze prin emiratele şi el încă vreo 20 de ani ca să poată să o cumpere ei de la mine asta. Dacă lucrează 20 de ani... Dar Mirel nu poate, poate Olăroiu. Mirel, dacă lucrează şi mai dă încă 12 milioane pe maşini şi încă şapte pe ceasuri, nu mai poate să strângă banii. Olăroiu îi strânge banii. Bine, glumesc. La ora asta, în România, nu poate cineva să cumpere FCSB. Ca să cumpere FCSB, vorbesc serios acum, să zicem că pe mine m-ar îndoi poate la 150-200 de millioane. Poate aş vinde-o, deşi nu cred, pentru că nu vrea familia. Eu nu mai sunt aşa legat, dar nu vor fetele. Atunci le fac pe plac. Fata mică a zis că vrea ca tata să conducă până la 90 de ani şi atunci trebuie să-i fac pe plac. Cui să o dau, că sunt trei? O să văd care (n.r. - dintre gineri) sunt mai capabili şi ăla o să conducă. Nu să fie capabil, că sunt mulţi capabili, care are inimă de iubire, dragoste. Cine are dragoste, ăla va primi de la mine maxim. Dacă nu ai iubire, degeaba eşti capabil să conduci. Ăsta care e acum are dragoste dublu decât mine şi îi dau, slavă Domnului".